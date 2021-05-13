"Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно из-за ограничений в работе аэропорта Бен-Гурион. Решение принято на фоне эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение авиакомпании.

"В связи с ограничениями в работе аэропорта Бен-Гурион (Израиль) "Аэрофлот" 14 мая 2021 года отменяет рейсы SU500/SU501 Шереметьево - Тель-Авив - Шереметьево", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло на сайте перевозчика, рейсы, которые запланированы на воскресенье, 18 мая, не отменены. Рейс SU 0508 вылетит из Москвы в 10:15, рейс SU 0509 - из Тель-Авива в 16:20.

"Аэрофлот" проводит оперативное оповещение пассажиров через центр информации и бронирования. Пассажирам отмененных рейсов предлагается однократное изменение даты вылета без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета или возврат без применения штрафных санкций.

Кроме "Аэрофлота", уже приостановили полеты в Тель-Авив Austrian Airlines, British Airways и Lufthansa.