До конца июня группа компаний "Р-Фарм" намерена отправить на экспорт первые партии вакцины от коронавируса "Р-Кови", произведенные в России по лицензии британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета

Р-Фарм

До конца июня группа компаний "Р-Фарм" намерена отправить на экспорт первые партии вакцины от коронавируса "Р-Кови", произведенные в России по лицензии британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом на Российском фармацевтическом форуме сообщил генеральный директор ГК "Р-Фарм" Василий Игнатьев, которого цитирует ТАСС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщал о том, что AstraZeneca и "Р-Фарм" договорились о производстве вакцины в России. О выпуске ее в РФ речь не идет, сообщалось, что вакцина будет поставляться на рынки 30 стран. По словам Игнатьева, речь идет о сотнях тысяч доз вакцины в месяц. Экспорт вакцины планируется осуществлять в страны Ближнего Востока и Европы, наибольшую активность проявляют страны Персидского залива.

Между тем 9 мая стало известно, что Еврокомиссия отказалась от обновления контракта на поставку британо-шведской вакцины AstraZeneca во второй половине этого года. Решение было принято на фоне претензий Евросоюза к компании-производителю, обернувшихся судебными исками. На компанию европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание прививочных кампаний в странах-членах ЕС. При этом Бретон подчеркнул, что комиссия считает препарат AstraZeneca "очень хорошей вакциной".

В конце апреля Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в ЕС. Представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер уточнил, что причиной стал, в частности, тот факт, что "некоторые условия контракта не были соблюдены" и "компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной поставки доз".

Контракт на предзаказ 400 млн доз вакцины для стран Евросоюза был заключен ЕК с AstraZeneca летом 2020 года. Это было сделано еще до того, как компания закончила разработку своего препарата.

В середине марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом, появлении в Евросоюзе новых штаммов COVID-19 и формировании третьей волны болезни. Причиной этому она назвала замедление темпов вакцинации жителей - в этом она обвинила компанию AstraZeneca.

Однако есть претензии и к самой вакцине. После выхода разработки AstraZeneca на рынок во многих странах медики стали сообщать об участившихся случаях появления тромбов у сделавших прививку этим препаратом. На фоне подобных новостей в ряде стран приостанавливали использование вакцины из соображений безопасности.

Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подтвердил наличие связи между вакциной от COVID-19 AstraZeneca и образованием тромбов. При этом в ЕМА пришли к выводу, что вакцина безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.

7 мая Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI, регулятор ФРГ) сообщил, что в Германии по состоянию на 30 апреля зарегистрировано не менее 67 предполагаемых случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca. Как минимум 14 человек, среди которых девять женщин и пятеро мужчин, скончались. 9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна не будет использовать вакцину компании AstraZeneca, отдав предпочтение другим препаратам.