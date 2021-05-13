11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении

БИЗНЕС Online / YouTube Казань, 11 мая 2021 года

Национальный антитеррористический комитет

19-летний Ильназ Галявиев, устроивший массовый расстрел в казанской гимназии N175, подтвердил, что действовал один, сообщает Life Shot, в Telegram-канале которого опубликованы выдержки из допроса арестованного убийцы.

Первоначальная версия СМИ о том, что Галявиева сопровождал еще один нападавший, возникла из-за того, что он дважды заходил в один и тот же кабинет, и школьники приняли его за другого стрелка.

В первые часы после трагедии школьники рассказывали друг другу о "втором стрелке". Эту информацию в первые минуты довели и до экстренных служб. Появились сообщения, что сообщник Галявиева удерживает в классе несколько человек. К тому моменту сам Галявиев был задержан.

Уже после задержания убийцы СМИ сообщали, что силовики также также задержали его предполагаемого сообщника - 41-летнего Рамиля Мухамедшина. Как поясняет Life, мужчину заметили недалеко от школы во время действия режима контртеррористической операции и сочли подозрительным из-за его неадекватного состояния. Выяснилось, что Мухамедшин непричастен к атаке и просто был пьян. Через три часа его отпустили.

"Я пришел убивать, а не пугать"

На допросе Галявиев заявили, что запланировал стать массовым убийцей в апреле, внезапно осознав себя "богом". "Я понял, что я пришел в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех существ в этой Вселенной", - цитирует преступника Telegram-канал. Он назвал себя "замкнутым одиноким человеком", а остальных людей охарактеризовал как "рабов" и "биомусор".

Оружие для расстрела Галявиев выбрал в интернете и купил в Йошкар-Оле, так как в магазинах Казани "оно закончилось". Он заблаговременно получил лицензию на покупку оружия, а затем через портал госуслуг запросил разрешение на хранение и ношение огнестрельного, длинноствольного гладкоствольного оружия и патронов к нему. 4 мая он получил это разрешение и в тот же день купил патроны. Оружие Галявиев хранил в заранее установленном сейфе, ключи от которого прятал от родных.

5 мая он собрал дома бомбу и детонатор, руководствуясь полученными в интернете знаниями, а на следующий день забрал из родительской квартиры нож. Оттуда Галявиев поехал в гимназию N175, чтобы посмотреть расписание уроков на тот день, но школа была закрыта на праздники, и он решил устроить теракт в первый рабочий день 11 мая.

В день атаки злоумышленник приехал в школу заранее, чтобы узнать расписание, так как планировал устроить нападение во время второго урока. Прежде чем его выпроводила вахтерша, Галявиеву удалось пройти к стенду и посмотреть расписание. На допросе убийца пояснил, что выбрал именно гимназию N175, потому что она находится близко от его дома, там "много учащихся", и как бывший ученик он знает ее внутреннее устройство.

Дома Галявиев снарядился, сделал две фотографии и выложил их в Telegram, сообщив о своих планах. Перед выходом из дома он попытался поджечь свою квартиру "просто так", а затем, не скрывая заряженного оружия, отправился в гимназию. Галявиев подробно описал, как расстреливал школьников и сотрудников учреждения, целясь им в голову или в живот. Некоторые из тех, кого он считал убитыми, на самом деле выжили. Сам преступник насчитал "точно не менее семи" жертв.

В один из классов, где Галявиев убил учительницу и несколько детей, он затем вернулся повторно, так как не смог попасть в другой, запертый класс, и начал стрелять по школьникам, которые пытались спастись через окно. "Изначально я хотел убить около 20 человек в гимназии, а потом рассчитывал, как пойдет, и насколько у меня хватит сил и возможностей. Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых", - заявил убийца.

На допросе Галявиев рассказал, что якобы пытался совершить суицид в полицейской машине. Зампрокурора Татарстана Алексей Заика сообщил журналистам в суде по мере пресечения стрелку, что правоохранительные органы "официально не зарегистрировали" попыток суицида во время, до или после задержания Галявиева.

Источник Life утверждает, что в казанском СИЗО-1 арестованный все же значится как "склонный к суициду и членовредительству", за ним организовано круглосуточное наблюдение. Галявиев заявил, что признает вину в содеянном "по российскому законодательству", а по "своему" - нет, и не раскаивается.