На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин избивают свою жертву, зажав около забора

Хомутинников / Telegram

Группа мужчин избила прохожего под окнами мэрии Ельца и на глазах у полицейского, который не сразу решил вмешаться. Видео опубликовал в своем Telegram-канале депутат Совета Липецкой области Олег Хомутинников.

На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин избивают свою жертву, зажав около забора. За всем процессом наблюдает полицейский, который отходит к машине, возвращается обратно и наблюдает за экзекуцией уже в непосредственной близости. По словам Хомутинникова, съемка велась из окна районной администрации, а пострадавшим стал бизнесмен из Воронежа, который выиграл тендер.

В отделе МВД по Ельцу сообщили, что проводят проверку по обращению очевидца драки, сообщает канал "360" . При этом сами участники конфликта в полицию не обращались.

В пресс-службе мэрии Ельца изданию Gorod48 подтвердила, что избиение произошло под окнами администрации. Участниками конфликта стали местные жители, их личности установлены. Пострадавший отказался от медицинской помощи, по факту случившегося проводится проверка.

Территориальный следственный отдел СК РФ по городу Ельцу также проводит доследственную проверку по факту инцидента. Как сообщается на сайте ведомства, в ходе нее будет дана юридическая оценка действиям сотрудника полиции, который стал свидетелем происшествия.