Впервые в России "индийский штамм" коронавируса выявлен у студентов вуза в Ульяновске

АГН "Москва" / Андрей Никеричев По словам ректора университета Бориса Костишко, у всех студентов на границе были отрицательные тесты на коронавирус

УлГУ (USU, Ulyanovsk State University) / youtube.com

В Ульяновске выявлены первые в России носители "индийского штамма" коронавируса - 16 индийских студентов, которые не пожелали учиться дистанционно и прилетели, чтобы заниматься поближе к университету, пишет "Коммерсант". В региональном управлении Роспотребнадзора заверяют, что выход индийского штамма за пределы обсерватора и ковидных госпиталей исключен.

12 мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России пока не зафиксированы случаи заражения индийскими штаммами коронавируса. Однако через несколько часов в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщили, что штамм подтвердился у 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ).

По данным ведомства, еще в апреле из Индии в Ульяновск прибыли 130 студентов-первокурсников медицинского факультета УлГУ, которые обучаются по специальности "лечебное дело" в рамках специальной англоязычной программы. Они прилетали несколькими партиями, начиная с 17 апреля и до конца месяца.

По словам ректора университета Бориса Костишко, у всех студентов на границе были отрицательные тесты на коронавирус. Из аэропорта Шереметьево их везли на автобусе в Ульяновск, где разместили в университетских хостелах, отведенных под обсерватор. 10 мая тем же путем прибыли еще 18 индийских студентов.

Тесты, взятые у студентов уже после их прибытия, выявили COVID-19 у 60 человек. Все они были помещены в ковидные госпитали Ульяновска. После майских праздников у двоих постояльцев обсерватора температура поднялась выше 38 градусов, и они также были помещены в специализированные больницы.

Все анализы студентов с положительными тестами были направлены в Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" (региональный референт-центр) "для генотипирования". Результаты показали, что у 16 студентов из 60 подтвердился индийский штамм коронавируса. Региональный минздрав утверждает, что индийский штамм обнаружен у 15 студентов, а еще у одного - британский. Какой штамм у последних двух госпитализированных студентов, пока неизвестно.

По данным регионального минздрава, все заболевшие студенты находятся в удовлетворительном состоянии. Большинство переносят болезнь в легкой форме - только у двух состояние средней тяжести. Из 62 госпитализированных индийцев 11 уже выписаны.

Проректор УлГУ по внешним связям и молодежной политике Татьяна Кириллова пояснила, что заболевшие студенты - первокурсники, которые учились дистанционно, но решили доучиться очно. По ее словам, это лишь небольшая часть всех индийских студентов УлГУ - только по специальной англоязычной программе в университете обучаются более тысячи иностранных студентов.

"Мы высказывали опасения, что пока рано им выезжать из-за ситуации с пандемией. Предупреждали их, что и здесь они все равно будут учиться дистанционно. Но они упорно хотели ехать в Ульяновск", - рассказала Кириллова, уточнив, что заболевшие не были на территории университета, и о заболевании учащихся речь не идет, а выход вируса за пределы обсерватора исключен.

Все контактные лица находятся под наблюдением, у них регулярно берут тесты на наличие COVID-19. В правительстве региона не планируют дополнительных мер по профилактике распространения коронавируса из-за обнаружения индийского штамма, однако готовы принимать дополнительные профилактические меры в случае необходимости.

В самой Индии уже несколько недель не удается погасить вспышку заболеваемости COVID-19. Страна занимает второе место по числу заразившихся (более 22 млн) в мире после США, умерли 246 тыс. человек. Россия, Великобритания, США и ФРГ предоставили Индии экстренную гуманитарную помощь - медицинское оборудование и препараты, включая партию российской вакцины "Спутник V".

Индийская разновидность вируса стала четвертой в списке штаммов, которые ВОЗ признала вызывающими глобальную озабоченность. В конце апреля в ВОЗ отмечали, что мутации индийского варианта коронавируса указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса. В то же время директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что "Спутник V" будет эффективен и против индийской мутации.