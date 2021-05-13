"Московский кредитный банк" (МКБ) и Московский зоопарк предоставили посетителям уникальную возможность приобретения входных билетов без очередей и лишних контактов. Теперь билеты можно приобрести в установленных на входе терминалах МКБ, оплатив покупку наличными или банковской картой. Терминалы стилизованы под обитателей зоопарка: тигренка, панду и жирафа. Интерактивный сценарий покупки выполнен в игровой форме.

Сейчас из-за непростой эпидемиологической обстановки кассы зоопарка закрыты, до установки терминалов МКБ входные билеты продавались только онлайн на сайте Московского зоопарка.

Желающие попасть на внутреннюю выставку на территории зоопарка "Змеиное сафари" могут также купить билеты в терминале МКБ, стилизованных под хамелеона.

Сотрудничество МКБ и Московского зоопарка началось летом 2020 года, когда платежные терминалы банка были установлены на территории зоопарка для покупки билетов на внутренние выставки.

"Было важно, чтобы установленные на входе терминалы не только продавали билеты на посещение зоопарка, но выдавали билеты льготным категориям граждан, имеющим право на бесплатное посещение. Мы с этой задачей справились", - отмечает начальник отдела развития транзакционного бизнеса МКБ Дарья Новикова.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P, "А+.ru" от НКР. МКБ первым среди российских банков получил ESG-рейтинг от агентства RAEX-Europe на уровне BBB[esg].

Пресс-служба МКБ:

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