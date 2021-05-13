Леонид Волков

Леонид Волков / YouTube

Соратники Алексея Навального не будут заранее анонсировать следующую акцию протеста, она не будет подготовленной и запланированной, сообщил "Голосу Америки"* бывший глава региональных штабов политика Леонид Волков. По его словам, команда не будет объявлять о назначении акции на конкретный день и распространять информацию об этом в соцсетях.

"Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да", - заявил Волков. По его словам, "уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет", но "в этом нет большой проблемы".

Волков отметил, что власти явно готовы применять больше насилия к протестующим и "увеличивать уровень репрессий", но "фундаментальные причины для протестов в России никуда не уйдут". Выступая на виртуальном круглом столе университета Чикаго 12 мая Волков заявил, что он настроен очень оптимистично, потому что "еще не бывало лучших, чем сейчас, времен для политической оппозиции в России".

"Наша же задача остается прежней: оставаться самой большой и наиболее хорошо организованной политической организацией в стране, и быть ею на момент падения режима, безотносительно того, по какой причине и когда он падет", - сказал политик. По его словам, команда Навального готова запускать новые проекты, а некоторые старые проекты "также не исчерпали себя"

"Мы должны быть как вода, - продолжил Волков. - Они хотят по нам ударить, а мы текучие и гибкие, мы вполне способны перегруппироваться и реорганизоваться, и к любой нашей новой ипостаси, к любой новой форме нашей организации путинский режим будет не готов. Ровно это сейчас мы и делаем, находимся в процессе такой реорганизации", - сообщил Волков. Последняя на данный момент протестная акция в поддержку Навального прошла 21 апреля.

16 апреля прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими "Фонда борьбы с коррупцией"*, штабов Навального и организации "Фонд защиты прав граждан"*. По данным прокуратуры, "эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации", в связи с чем их следует признать экстремистскими. Прокуратура утверждает, что под видом этих НКО в России работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в РФ нежелательной.

Статус экстремистских организаций сделает работу этих НКО в России невозможной, будет запрещена вся символика, а СМИ при упоминании таких организаций должны будут подчеркивать, что они запрещены. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить не только организаторам НКО, но и рядовым участникам и жертвователям. Организациям-"экстремистам" по закону "О противодействии экстремистской деятельности" запрещено проводить собрания, митинги и участвовать в выборах.