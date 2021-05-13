Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, которого в декабре 2020 года приговорили к 15 годам колонии строгого режима, уведомил дисциплинарную комиссию тверской колонии о начале голодовки. Это произошло после того, как осужденного экс-чиновника отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

"Я объявил голодовку, о чем также сообщил на дисциплинарной комиссии 12.05.2021 после объявления о водворении в ШИЗО на 6 суток за якобы невыход на завтрак, что опровергает запись видеорегистратора инспектора, закрывшего мне дверь", - говорится в заявлении Шестуна, опубликованном на его страничке в Facebook.

Александр Шестун потребовал отменить "незаконное" водворение его в ШИЗО и расследовать "преступную связь администрации ИК-6 и костяка "завхозов-бандитов". Также он требует освободить всех политических заключенных, расследовать кражу вещей и "публичные угрозы физической расправой", отменить постановку его на профучет как склонного к побегу. "Через каждые 2 часа меня снимают на видео, даже в ночное время", - поясняет Шестун.

При этом ранее в московском СИЗО "Матросская тишина" его сняли с особого учета после того, как Александр Шестун прошел проверку на детекторе лжи.

По словам заключенного, он сейчас находится в камере в холодном подвальном помещении, ему не выдают второе одеяло, его иконы и письменные принадлежности. К полу камеры в шахматном порядке приварены уголки, что препятствует передвижению и ходьбе. "Кровать отстегивается от стены на 8 часов ночью. Постоянно включено радио, где бесконечно прокручиваются Правила внутреннего распорядка", - говорится в сообщении.

Бритву заключенному дают лишь один раз в неделю.

Предыдущую голодовку Шестун объявил 25 марта тоже после того, как его направили в карцер. Он прекратил голодовку уже 30 марта, так как все его требования были исполнены, пишет "Новая газета".

Подольский городской суд 25 декабря 2020 года приговорил экс-главу Серпуховского района Подмосковья к 15 годам колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет и удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба, взыскав с него 64,5 млн рублей.

Шестуна арестовали в июле 2018 года. Его обвинили в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и получении взятки (ст. 290 УК). Сам Шестун свою вину не признал и заявил, что считает свое дело сфабрикованным.

Согласно фабуле дела, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, он через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Шестун совместно с предполагаемыми подельниками (Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым) незаконно приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.

Кроме того, по версии обвинения, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

В апреле следователи предъявили осужденному за коррупцию Александру Шестуну новое обвинение в угрозах расправой ножом федеральному судье, вынесшей ему приговор, а также гособвинителю и судебному приставу.

"Моему мужу официально предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 296 ("Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде"), ч. 2 ст. 297 ("Неуважение к суду") и ст. 319 ("Оскорбление представителя власти") за неоднократное публичное высказывание угрозы вреда здоровью, применении ножа как самой судье Юферовой, осудившей его, так и ее родственникам, гособвинителю Суховой и судебному приставу Кизилеву", - заявила ТАСС супруга осужденного Юлия Шестун.

По ее словам, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по заявлению Генпрокуратуры и Московского УФСБ."Пять дней зачитывался приговор, все это время в зале трансляции находились десятки журналистов, адвокаты, но никто не слышал ни про какие угрозы ножом и не видел. Замечу, что ни сама судья Юферова, ни приставы не жаловались на это, а дело возбуждено исключительно по инициативе Генеральной прокуратуры, которая известно как относится к Александру Шестуну с 2009 года, после того как он был заявителем по игорному делу прокуроров. Очередная уловка, чтобы возбудить статье 296 УК РФ, которая предусматривает реальный срок, не штрафные санкции", - резюмировала Юлия Шестун.