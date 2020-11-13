Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил почти 22 тысячи человек, однако из больниц выписано наибольшее число выздоровевших за все время пандемии

Стопкоронавирус.рф При этом по выздоровлении выписано 18 735 человек: это наибольшее количество выписанных за сутки в течение всего периода распространения инфекции в РФ

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил почти 22 тысячи человек, однако из больниц выписано наибольшее число выздоровевших за все время пандемии. Как сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба, в 85 регионах выявлено 21 983 случая COVID-19, число умерших за сутки составило 411 человек. При этом по выздоровлении выписано 18 735 человек: это наибольшее количество выписанных за сутки в течение всего периода распространения инфекции в РФ.

По-прежнему самые высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 5 974 новых случая COVID-19, скончались за сутки 70 человек, выписаны по выздоровлению 4 219, что является рекордным за осень.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период скончались 32 443 человека, выписаны 1 406 903 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5974 (70)

Санкт-Петербург - 1756 (61)

Московская область - 760 (15)

Нижегородская область - 433 (13)

Республика Карелия - 378

Архангельская область - 339 (1)

Красноярский край - 330 (17)

Свердловская область - 321 (9)

Воронежская область - 312 (10)

Ростовская область - 310 (18)

Хабаровский край - 264

Иркутская область - 261 (17)

Забайкальский край - 258 (3)

Мурманская область - 252 (6)

Республика Коми - 251 (11)

Алтайский край - 237 (9)

Республика Бурятия - 236 (9)

Волгоградская область - 226 (2)

Омская область - 224

Томская область - 221 (2)

Саратовская область - 219 (5)

Приморский край - 217 (5)

Ульяновская область - 217

Республика Саха (Якутия) - 216 (6)

Ставропольский край - 215 (5)

Республика Крым - 214 (7)

Пермский край - 210 (5)

Самарская область - 205 (5)

Ханты-Мансийский АО - 201 (5)

Челябинская область - 201 (1)

Кировская область - 194 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 193 (8)

Оренбургская область - 189 (3)

Тверская область - 187 (4)

Новосибирская область - 184 (4)

Кемеровская область - 181 (6)

Ярославская область - 177

Ленинградская область - 172

Амурская область - 171 (2)

Республика Хакасия - 170 (4)

Пензенская область - 167 (3)

Белгородская область - 164

Тюменская область - 163 (4)

Брянская область - 159 (8)

Краснодарский край - 154 (5)

Псковская область - 148 (2)

Курская область - 145 (4)

Ивановская область - 145 (3)

Калининградская область - 145

Удмуртская Республика - 139 (3)

Костромская область - 138

Новгородская область - 138

Астраханская область - 136 (3)

Калужская область - 136

Вологодская область - 136

Орловская область - 136

Республика Алтай - 135

Тульская область - 131

Владимирская область - 123

Республика Башкортостан - 115 (1)

Сахалинская область - 113

Тамбовская область - 112 (1)

Смоленская область - 111 (1)

Рязанская область - 107 (1)

Республика Тыва - 101

Липецкая область - 98 (1)

Республика Дагестан - 97 (6)

Курганская область - 95

Республика Калмыкия - 93

Карачаево-Черкесская Республика - 90

Республика Мордовия - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 84 (2)

Чувашская Республика - 81 (5)

Республика Адыгея - 77

Республика Ингушетия - 71 (2)

Республика Северная Осетия - 70

Республика Татарстан - 67 (2)

Камчатский край - 60

Севастополь - 52 (3)

Чеченская Республика - 49

Республика Марий Эл - 48 (1)

Магаданская область - 43 (1)

Еврейская АО - 34

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 4

