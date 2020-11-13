Суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил почти 22 тысячи человек, однако из больниц выписано наибольшее число выздоровевших за все время пандемии. Как сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба, в 85 регионах выявлено 21 983 случая COVID-19, число умерших за сутки составило 411 человек. При этом по выздоровлении выписано 18 735 человек: это наибольшее количество выписанных за сутки в течение всего периода распространения инфекции в РФ.
По-прежнему самые высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице было выявлено 5 974 новых случая COVID-19, скончались за сутки 70 человек, выписаны по выздоровлению 4 219, что является рекордным за осень.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 880 551 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период скончались 32 443 человека, выписаны 1 406 903 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5974 (70)
Санкт-Петербург - 1756 (61)
Московская область - 760 (15)
Нижегородская область - 433 (13)
Республика Карелия - 378
Архангельская область - 339 (1)
Красноярский край - 330 (17)
Свердловская область - 321 (9)
Воронежская область - 312 (10)
Ростовская область - 310 (18)
Хабаровский край - 264
Иркутская область - 261 (17)
Забайкальский край - 258 (3)
Мурманская область - 252 (6)
Республика Коми - 251 (11)
Алтайский край - 237 (9)
Республика Бурятия - 236 (9)
Волгоградская область - 226 (2)
Омская область - 224
Томская область - 221 (2)
Саратовская область - 219 (5)
Приморский край - 217 (5)
Ульяновская область - 217
Республика Саха (Якутия) - 216 (6)
Ставропольский край - 215 (5)
Республика Крым - 214 (7)
Пермский край - 210 (5)
Самарская область - 205 (5)
Ханты-Мансийский АО - 201 (5)
Челябинская область - 201 (1)
Кировская область - 194 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 193 (8)
Оренбургская область - 189 (3)
Тверская область - 187 (4)
Новосибирская область - 184 (4)
Кемеровская область - 181 (6)
Ярославская область - 177
Ленинградская область - 172
Амурская область - 171 (2)
Республика Хакасия - 170 (4)
Пензенская область - 167 (3)
Белгородская область - 164
Тюменская область - 163 (4)
Брянская область - 159 (8)
Краснодарский край - 154 (5)
Псковская область - 148 (2)
Курская область - 145 (4)
Ивановская область - 145 (3)
Калининградская область - 145
Удмуртская Республика - 139 (3)
Костромская область - 138
Новгородская область - 138
Астраханская область - 136 (3)
Калужская область - 136
Вологодская область - 136
Орловская область - 136
Республика Алтай - 135
Тульская область - 131
Владимирская область - 123
Республика Башкортостан - 115 (1)
Сахалинская область - 113
Тамбовская область - 112 (1)
Смоленская область - 111 (1)
Рязанская область - 107 (1)
Республика Тыва - 101
Липецкая область - 98 (1)
Республика Дагестан - 97 (6)
Курганская область - 95
Республика Калмыкия - 93
Карачаево-Черкесская Республика - 90
Республика Мордовия - 89
Кабардино-Балкарская Республика - 84 (2)
Чувашская Республика - 81 (5)
Республика Адыгея - 77
Республика Ингушетия - 71 (2)
Республика Северная Осетия - 70
Республика Татарстан - 67 (2)
Камчатский край - 60
Севастополь - 52 (3)
Чеченская Республика - 49
Республика Марий Эл - 48 (1)
Магаданская область - 43 (1)
Еврейская АО - 34
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 4