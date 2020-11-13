Охрана Михаила Дегтярева от "угроз" обойдется бюджету в 33 миллиона рублей

Правительство Хабаровского края объявило открытый конкурс на оказание охранных услуг высшему должностному лицу региона, которым является врио губернатора Михаил Дегтярев. Согласно данным на официальном портале госзакупок, стоимость услуг оценивается в сумму около 33,1 млн рублей в год.

В перечень услуг входит "охрана жизни и здоровья высшего должностного лица, включая охрану занимаемых им зданий и помещений", а также консультации и подготовка рекомендаций по вопросам защиты от посягательств.

Среди требований, предъявляемых к будущему исполнителю - "укомплектованность штата сотрудниками в количестве, необходимом для осуществления охраны высшего должностного лица, и имеющими квалификацию частного охранника шестого разряда и (или) прошедших периодическую проверку частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств".

Предусмотрены требования и к внешнему виду сотрудников охраны. Так, исполнитель должен обеспечить сотрудников, осуществляющих охрану, единой формой одежды - сорочка светлых тонов, классический костюм темных тонов, галстук, туфли темных тонов.

Ранее Дегтярев заявлял, что усиливает охрану из-за поступающих ему угроз, а перед приемной губернатора установлен металлоискатель. "Поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым. Поэтому да, служба безопасности работает и будет работать. У нас в дом правительства может зайти сегодня любой. С оружием. С чем угодно и в общем-то это ненормально", - добавил врио губернатора.