Россотрудничество отказалось проводить акцию "Тотальный диктант" на своих площадках за границей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава агентства и внук бывшего премьер-министра РФ Евгений Примаков.

Точные причины для отказа от акции он не уточнил, назвав их только "вескими". "Сам по себе проект "Тотальный диктант" хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для агентства", - подчеркнул он.

В пресс-службе "Тотального диктанта" заявили, что отказ Россотрудничества связан с личностью автора текста диктанта-2021. Им стал автор серии романов "Метро" Дмитрий Глуховский, который, в свою очередь, связал решение Россотрудничества со своими политическими взглядами.

"Мы сожалеем о позиции Агентства, но в связи со сложившейся ситуацией хотим подчеркнуть, что Тотальный диктант ― общественная акция, решения в которой продиктованы исключительно просветительскими целями. Проект был и остается вне политики - это наш основной принцип", - заявили в пресс-службе проекта.

Сам Глуховский в разговоре с РБК заявил, что изначально Примаков назвал его "русофобом", поэтому с агентством им "не по пути" (сейчас запись Примакова отредактирована). "С этим трудно поспорить: нам с Россотрудничеством действительно не по пути. Я хотел бы уточнить: себя ни в коем случае русофобом не считаю. Напротив, считаю себя патриотом", - заявил Глуховский. Он заметил, что его мнение о патриотизме может расходится с "риторикой советской пропаганды". "Любить родину не значит нахваливать власть. Это значит желать стране лучшего, в том числе находя определённые недостатки и предлагая пути к их исправлению", - подчеркнул писатель.Дмитрий Глуховский - автор таких романов, как "Метро 2033", "Метро 2034" и "Текст". В начале "нулевых" он работал корреспондентом на телеканале Euronews в Лионе (Франция) и российском канале RT. В настоящее время пишет колонки для "Новой газеты", выступает в эфире "Эха Москвы". В интервью Юрию Дудю он раскритиковал власти и заявил, что российское телевидение "работает по методичке Геббельса".