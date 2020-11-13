Существенный дефицит в российских регионах лекарств от коронавируса на фоне пандемии потребовал вмешательства Кремля и правительства РФ

Moscow-Live / Михаил Тихонов Острую нехватку лекарств в аптеках и перебои с поставками вначале связывали с введением системы маркировки, однако после ее упрощения положение не улучшилось

Минпромторг

Существенный дефицит в российских регионах лекарств от коронавируса на фоне пандемии потребовал вмешательства Кремля и правительства РФ. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств для больных коронавирусом и заявил, что кабинет министров вводит специальные меры контроля, чтобы избежать дальнейшего дефицита.

За производством необходимых лекарств и их наличием в регионах теперь будет следить Министерство промышленности и торговли РФ. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы, ведомство будет еженедельно докладывать о ситуации. Будет создана горячая линия для аптек и организаций оптовой торговли по вопросам обеспечения лекарствами, это позволит оперативно решать вопросы обеспечения препаратами и медицинскими изделиями. А Минздраву поручено контролировать работу уже действующей горячей линии для медицинских работников, чтобы они могли сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием.

Острую нехватку лекарств в аптеках и перебои с поставками вначале связывали с введением системы маркировки, однако после ее упрощения положение не улучшилось. 2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое упростило порядок работы с мониторингом движения лекарств. Теперь аптеки могут не ждать подтверждения о регистрации и продавать препараты сразу после уведомления системы об их поступлении. Глава Минздрава Михаил Мурашко 9 ноября на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом признал, что изменения позволили облегчить путь лекарств в аптеки.

Но в пресс-службе оператора системы - Центра развития перспективных технологий - отметили, что маркированных лекарств в обороте сейчас всего 10% от их общего числа, и алгоритм работает только на уведомления, поэтому не может быть причиной задержек в поставках и влиять на объем их производства, пишут "Известия". В пресс-службе Минпромторга также сообщили, что система маркировки лекарств, переведенная в уведомительный режим, сейчас не влияет на доступность лекарств и скорость их поставок.

"Перевод системы мониторинга движения лекарственных препаратов в уведомительный режим позволил устранить сложности с партиями маркированных лекарств, которые возникали у ряда участников оборота в силу их неполной готовности. На данный момент маркировка не является фактором, который влияет на скорость движения лекарств и их доступность", - говорится в сообщении ведомства.

Основной же причиной дефицита лекарств в аптеках стал небывалый спрос среди населения. По итогам 2020 года продажи препаратов в аптечных сетях могут вырасти на 6% - до 1,36 трлн рублей. Такой прогноз в своем исследовании приводит Национальное рейтинговое агентство (НРА). Это вдвое превышает темпы роста рынка по итогам 2019 года, когда продажи фармритейла росли на 2,9%.

Ускорение динамики в НРА связывают с ростом объема продаж на 5,4% год к году лекарств в упаковках, а также смещением в сторону более дорогих рецептурных препаратов.

По словам гендиректора сервиса "Мегаптека.ру" Дмитрия Чиркова, главный драйвер роста аптечной розницы - ажиотажный спрос на препараты, рекомендуемые для лечения COVID-19. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в России растет и потребители закупаются впрок.

Онлайн-агрегатор провел исследование среди 13 тыс. аптек, проанализировав спрос, цены и обеспеченность регионов лекарствами против коронавируса. Оказалось, что нужные препараты остались лишь в малой доле аптек. Потребители стабильно проявляют интерес к тем, которые "ассоциируются с лечением коронавирусной инфекции", даже если они принимаются по назначению врача и только при тяжелой форме болезни. Волна спроса поднялась с начала октября.

Чаще всего в аптеках ищут умифеновир ("Арбидол", "Арпефлю"), азитромицин, левофлоксацин, дексаметазон, гидроксихлорохин, а также витамины и минеральные добавки, такие как C, D и цинк. Если в сентябре сервис фиксировал по 50 запросов на левофлоксацин в день, то в начале октября их стало более 450.

Обеспеченность аптек лекарствами за спросом не поспевает, показали результаты исследования. Хуже всего обстоят дела с гидроксихлорохином, который применяют при лечении малярии: его можно найти лишь у 1% продавцов. Левофлоксацин есть в 2,83% аптек - это тоже критически низкий результат.

Из-за перебоев, лавинообразного спроса и закупки лекарств впрок фармкомпании не успевают производить продукцию. Дистрибьюторы не справляются с нагрузкой и оборотом, заявлял в начале октября глава Минпромторга Денис Мантуров. "Перебои с поставками лекарств в ряд российских регионов связаны с неготовностью дистрибьюторского звена в условиях повышенного спроса на препараты", - отмечал министр.

Согласно данным ведомства, российские предприятия нарастили производство более чем в два раза - на 110% - по сравнению с пиковыми объемами первой волны эпидемии, поэтому в стране производится достаточно препаратов от коронавируса. "Спрос на антибиотики этой осенью вырос в шесть раз, а на противовирусные препараты - в 15-18 раз. По отдельным позициям спрос увеличился в 30 раз. Так, "Арбидола" в октябре 2019 года в нашей сети было продано 5 тыс. упаковок. С корректировкой на весну мы к осени закупили 20 тыс. упаковок. Но только за сентябрь-октябрь в наших аптеках было реализовано 50 тыс. упаковок", - говорит глава челябинского "Областного аптечного склада" Андрей Князев.

В создании дефицита виновата не система маркировки, а граждане, закупающие лекарства впрок, отмечают в комитете здравоохранения Волгоградской области. Волгоградцы при отсутствии лекарств даже стали скупать барсучий жир, который якобы помогает зараженным коронавирусом (как поясняют "Известия", в методических рекомендациях Минздрава барсучьего жира нет).

В Белгородской области в аптеках также нет отдельных позиций, особенно сложно с азитрамицином и цефтриаксоном. Аптеки ссылаются на поставщиков, у которых нет популярных антибиотиков. Причина - ажиотажный спрос, заявил первый заместитель начальника департамента экономического развития региона Давид Бузиашвили. "К сожалению, многие белгородцы стараются закупить медикаменты впрок, даже если не болеют. Этого делать не стоит, так как в результате действительно больные люди не могут приобрести необходимые им препараты", - сказал он.

По данным аптечных сетей, сейчас за одну-две недели раскупают столько медицинских препаратов, сколько прежде хватало на весь осенне-зимний сезон.

Схожая картина с дефицитом в Калининградской области. Некоторые лекарства, по словам представителей отрасли, не поступают в продажу из-за нехватки производственных мощностей. "Например, "Клексан" и "Ксарелто" - с их поставками возникают проблемы, поскольку из-за ажиотажа производственные линии не справляются", - рассказала провизор калининградской сети "Новая аптека". "Многих препаратов нет у дистрибьюторов, а если они поступают, то, чтобы успеть ухватить для своих аптек хоть что-то, надо не спать ночами. Это как купить билеты на полет, например, в Париж за 10 евро по акции. Долго ждешь, ловишь момент, и вот удача, а может, и нет", - прокомментировал владелец другой региональной аптечной сети.

Как рассказала депутат горсовета Липецка, координатор проекта "Народный контроль" Екатерина Пинаева, с 20 по 26 октября они проверили 47 аптек в Липецке и Ельце. Смотрели наличие препаратов авифавир, азитромицин, цефтриаксон и другие. Во многих аптеках их не оказалось, как и противовирусных.

По словам члена правления благотворительного фонда AdVita Елены Грачевой, есть и другие обстоятельства, повлиявшие на положение с лекарствами. "Ситуация пришла к своему логическому завершению и сложилась в идеальный шторм. История с постепенным исчезновением дешевых лекарств тянется с 2010 года, когда Минздрав и Федеральная служба по тарифам приняли методику расчета максимальных цен для производителей. Производители, не согласные с методикой, постепенно перестали выходить на торги, и в 2019 году количество сорванных аукционов по ряду позиций доходило до 80%. Какое-то время больницы держались на старых запасах, но бесконечно это продолжаться не могло", - пояснила она.

Грачева отметила, что к весне 2020-го ситуация уже была близка к катастрофической, а в последние пару месяцев добавились демарши немногих оставшихся производителей, у которых из-за рухнувшего рубля перестало хватать денег на закупку субстанций. Большинство российских дженериков, подчеркнула представитель AdVita, делается из китайского и индийского сырья. "В итоге в августе с рынка было отозвано 59 наименований лекарств, в сентябре уже 78, притом что обычно эта цифра не превышает нескольких штук в месяц. В результате желающих поставлять дешевые дженерики просто не осталось. И случилось то, что случилось: если раньше мы могли бороться за то, чтобы государство закупало для пациентов более качественные препараты, то в год окончания программы "Фарма 2020" в стране исчезло около трех десятков базовых препаратов для лечения онкологических больных, и речь идет о том, чтобы найти для лечения хоть что-нибудь. Когда мы видим, что некоторые пытаются этот коллапс списать на ковид или проблемы с маркировкой, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Тяжело больные люди оставлены без лекарств в результате многолетних целенаправленных действий ряда ведомств, и прежде всего экономического блока", - сказала Грачева.

Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей и генеральный директор сети социальных аптек "Столички" Евгенией Нифантьев говорит, что есть абсолютно правильная система, которая добавляет стабильности - система регистрации цен на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты. "И это действительно все время реально сдерживало цены на препараты. Но проблема в том, что произошло с распространением коронавирусной инфекции. Ведь рынок субстанций - это же мировой глобальный рынок, и когда повысился спрос в мире, цены на субстанции выросли - на некоторые из них в разы. И получилось, что многие цены регистрации лекарственных препаратов ниже, чем их себестоимость, с учетом роста цен на субстанции. А субстанции - в долларах и евро. Субстанция сильно выросла, а цена регистрации по многим производителям не была пересмотрена. ФАС, естественно, руководствуется интересами граждан. Но по новой методике расчета цен на лекарства, в том числе импортные, получилось так, что директивно многие позиции были опущены в цене где-то на 50%, а где-то на 55%", - подчеркнул он.

Как пишут "Известия", Минздрав РФ уже внес в правительство проект постановления, который позволит регулятору предлагать производителю препаратов перерегистрацию цены (обязательно с проведением экономического анализа ФАС). Это позволит оперативно реагировать на негативное изменение ситуации с лекарствами при риске их дефицита.