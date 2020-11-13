council.gov.ru Совет при президенте по кодификации не поддержал поправки Мизулиной в Семейный кодекс

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Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против законопроектов об изменении семейного законодательства, внесенных ранее группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, сообщает ТАСС.

Напомним, глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина с группой сенаторов в июле внесла в Госдуму пакет законопроектов изменению семейного законодательства, который в том числе запрещает заключать браки и усыновлять детей не только лицам одного пола, но и тем, кто ранее сменил пол. Она пояснила, что предлагаемые законопроектом изменения обусловлены новыми конституционными положениями.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности данные инициативы не поддержала.

Теперь Совет по кодификации также не поддержал представленные законопроекты. В занимающем 34 страницы экспертном заключении указано на спорность концептуальных положений законопроектов, непроработанность предлагаемых правовых предписаний, "наличие внутренних противоречий и огромного количества юридико-технических недоработок, а также узость охвата существующих проблем и оторванность от правоприменительной практики".

Как отметил председатель Совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "многие предлагаемые в законопроектах подходы конфликтуют с действующим российским законодательством и с положениями Конвенции ООН о правах ребенка и, соответственно, с принятыми на себя РФ обязательствами в рамках Конвенции". Кроме того, добавил он, "в сфере семейно-правового регулирования реформаторство вредно", в связи с чем возможна только точечная правка тех положений законодательства, которые зарекомендовали себя как ошибочные.

В Совете, в частности, указывают, что, согласно пояснительной записке к законопроекту о поправках в Семейный кодекс РФ, документ призван укрепить институт семьи, а также регламентировать "правовую защиту интересов семьи как социального института". "Однако, как подчеркивал Конституционный суд, выработка универсального понятия "семья" вряд ли возможна и необходима, поскольку указанное понятие имеет различное содержание, в зависимости от целей правового регулирования", - отмечает Совет по кодификации.

Там также сочли ошибочным противопоставление интересов семьи и отдельных ее членов, так как "в подавляющем большинстве случаев эти интересы совпадают", а при наличии противоречий между интересами отдельных членов семьи целью законодателя является в первую очередь защита прав и интересов несовершеннолетнего или нетрудоспособного субъекта, нуждающегося в особой поддержке.

Действующие международные и национальные нормы основаны на принципе защиты прав и законных интересов ребенка, но из концепции законопроекта "этот принцип исключен", указывает Совет.

Также сенаторы предлагают закрепить презумпцию добросовестности осуществления родителями родительских прав в качестве принципа семейного права. Совет указал, что само по себе предположение о добросовестном поведении не может являться универсальным принципом правового регулирования. Кроме того, не предложено какого-то внятного порядка опровержения этой презумпции, специального порядка получения доказательств. "Применение на практике такой презумпции во многих случаях может затруднить защиту прав ребенка", - говорится в заявлении.

Помимо этого, в законопроектах недостаточно раскрыто вводимое ими же понятие "семейно-правовой ответственности". Присутствует лишь упоминание, что лишение и ограничение родительских прав являются мерами семейно-правовой ответственности. По утверждению Совета - это в первую очередь мера защиты прав детей, а ответственность для родителей прописана в Уголовном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях.

Нарекания Совета также вызвали формулировки некоторых определений. Например, согласно законопроекту, родителями являются кровные, то есть, биологические мать и отец ребенка. Но речь может идти, к примеру, о "социальном родстве" - когда мужчина, зная об отсутствии генетического родства, не оспаривает отцовство. Такие категории лиц рассматриваются семейным законодательством как родители, а законопроект лишает их права быть записанными в качестве родителей в свидетельстве о рождении.

"В отношении запрета на регистрацию брака лицами, сменившими пол, который вытекает из положений законопроектов, Совет указал на недопустимость подобного рода ограничения правоспособности граждан", - отмечается в тексте.

Еще одна претензия связана с предложением исключить из перечня оснований лишения и ограничения родительских прав жестокое обращение с детьми и покушение на их половую неприкосновенность. Объяснение такого предложения в пояснительных материалах отсутствует, а "в результате применение мер защиты для жертвы насилия будет поставлено в зависимость от наличия или отсутствия приговора суда по соответствующему уголовному делу".