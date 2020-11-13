СМИ сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна

Мэр Томска Иван Кляйн задержан утром 13 ноября, сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Источник ТАСС уточняет, что его задержали по подозрению в превышении полномочий.
Мэра Томска, по сообщению Mash и Tomsk.ru, задержали во время селекторного совещания.
Местный Telegram-канал "Наблюдатель в Томске" сообщает, что Кляйна задержали сотрудники ФСБ, выведя его из здания в наручниках. Mash публикует фотографию сотрудника ФСБ позади человека, похожего на Ивана Кляйна.
Причины задержания силовики не озвучивают. Местные СМИ связывают происходящее с благоустройством и землей, а также с деятельностью компании "Томское пиво", которая принадлежит семье градоначальника.
61-летний Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он был генеральным директором ОАО "Томское пиво". В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 годы, Иван Кляйн был депутатом Томской областной думы.
"Тайга.Инфо" отмечает, что Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, которого задержали правоохранительные органы. В декабре 2006 года был арестован Александр Макаров, а в 2014-м был задержан его преемник Николай Николайчук, который к тому времени успел покинуть пост мэра.
Макарову инкриминировали получение взятки в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности, злоупотребление должностными полномочиями, приобретение и хранение наркотиков, вымогательство и соучастие в мошенничестве. 15 ноября 2010 года областной суд признал его виновным в ряде должностных преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы. Макаров смог выйти на свободу только в июне 2016 года.
Николай Николайчук победил на выборах мэра в 2009 году, но фактически исполнял обязанности главы Томска с июня 2007 года. До этого работал главным инженером ТЭЦ-3, а с 2002 года был спикером городской думы. 22 июля 2013 года Николайчук ушел в отставку, объяснив ее отсутствием "взаимного доверия и взаимодействия" с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.
Николайчук был задержан в Севастополе 1 октября 2013 года, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По данным следствия, весной 2011 года Николайчук без проведения торгов разрешил фирме "Томскдорстрой", возглавляемой его знакомым, произвести ремонтные работы на Московском тракте Томска. В 2013 году руководство "Томскдорстроя" направило в арбитражный суд иск о взыскании 36 млн рублей задолженности за работу. К заявлению были приобщены подложные документы, в результате чего, по версии обвинения, бюджету города был нанесен ущерб на сумму более 36 млн рублей.
Бывший мэр получил 4,5 года колонии условно. Суд решил, что в результате действий Николайчука "был подорван авторитет органов власти", а Томску причинен ущерб в 4,7 млн рублей.