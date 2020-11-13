СМИ сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна

Администрация города Томска "Тайга.Инфо" отмечает, что Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, которого задержали правоохранительные органы

Администрация города Томска

Мэр Томска Иван Кляйн задержан утром 13 ноября, сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Источник ТАСС уточняет, что его задержали по подозрению в превышении полномочий.

Мэра Томска, по сообщению Mash и Tomsk.ru, задержали во время селекторного совещания.

Местный Telegram-канал "Наблюдатель в Томске" сообщает, что Кляйна задержали сотрудники ФСБ, выведя его из здания в наручниках. Mash публикует фотографию сотрудника ФСБ позади человека, похожего на Ивана Кляйна.

Причины задержания силовики не озвучивают. Местные СМИ связывают происходящее с благоустройством и землей, а также с деятельностью компании "Томское пиво", которая принадлежит семье градоначальника.

61-летний Кляйн занимает пост мэра Томска с 2013 года. До этого он был генеральным директором ОАО "Томское пиво". В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 годы, Иван Кляйн был депутатом Томской областной думы.

"Тайга.Инфо" отмечает, что Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, которого задержали правоохранительные органы. В декабре 2006 года был арестован Александр Макаров, а в 2014-м был задержан его преемник Николай Николайчук, который к тому времени успел покинуть пост мэра.

Макарову инкриминировали получение взятки в крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности, злоупотребление должностными полномочиями, приобретение и хранение наркотиков, вымогательство и соучастие в мошенничестве. 15 ноября 2010 года областной суд признал его виновным в ряде должностных преступлений и приговорил к 12 годам лишения свободы. Макаров смог выйти на свободу только в июне 2016 года.

Николай Николайчук победил на выборах мэра в 2009 году, но фактически исполнял обязанности главы Томска с июня 2007 года. До этого работал главным инженером ТЭЦ-3, а с 2002 года был спикером городской думы. 22 июля 2013 года Николайчук ушел в отставку, объяснив ее отсутствием "взаимного доверия и взаимодействия" с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

Николайчук был задержан в Севастополе 1 октября 2013 года, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. По данным следствия, весной 2011 года Николайчук без проведения торгов разрешил фирме "Томскдорстрой", возглавляемой его знакомым, произвести ремонтные работы на Московском тракте Томска. В 2013 году руководство "Томскдорстроя" направило в арбитражный суд иск о взыскании 36 млн рублей задолженности за работу. К заявлению были приобщены подложные документы, в результате чего, по версии обвинения, бюджету города был нанесен ущерб на сумму более 36 млн рублей.

Бывший мэр получил 4,5 года колонии условно. Суд решил, что в результате действий Николайчука "был подорван авторитет органов власти", а Томску причинен ущерб в 4,7 млн рублей.