Альянс Врачей / Youtube.com В Вологде сотрудники роддома объявили о готовности начать забастовку после увольнения заведующей лабораторией

Альянс Врачей / Youtube.com

В Вологде сотрудники лаборатории роддома на улице Пирогова записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Олегу Кувшинникову, в котором потребовали обеспечить им безопасные условия труда и восстановить в должности уволенную заведующую Любовь Васильеву. Видео опубликовано в Youtube-канале независимого профсоюза "Альянс врачей".

Медики рассказали, что им приходится работать в опасных для жизни и здоровья условиях, а также отметили, что если их требования не будут выполнены - они начнут забастовку. "Мы отказываемся работать без нашего руководителя в таких условия, когда штукатурка падает нам на головы, когда мы дышим каждый день ядом и травим свое здоровье. Мы требуем установить вытяжку, мы требуем произвести ремонт в помещениях лаборатории. Самое главное: мы требуем возврата нашей заведующей", - сказала фельдшер-лаборант Людмила Старцева.

Руководство роддома отреагировало на заявления медиков, объявив о решении сделать локальный ремонт. Региональный департамент здравоохранения выпустил пресс-релиз с комментариями главврача медучреждения Марины Кураповой, из которого следует, что в течение месяца будут проведены косметические ремонты в отдельных кабинетах лаборатории, недостатки будут устранены. Комплексный ремонт всей лаборатории запланирован на следующий год, приводит информацию из пресс-релиза Newsvo.

Марина Курапова также отметила, что сотрудники лаборатории дышат парами метилового спирта, на которые они пожаловались, по вине уволенной заведующей Васильевой. По словам главврача, именно Васильева решала, где будет стоять аппарат окраски гематологических мазков. Сейчас его хотят перенести в "место с усиленной вентиляцией". "Для улучшения условий в зоне отдыха лаборантам также поставили микроволновую печь", - говорится в сообщении.

Куратова добавила, что лаборатория работает в обычном режиме, а лаборанты, которые заявляли о забастовке, находятся на больничном.

11 ноября в Вологду приехали представители профсоюза медиков "Альянс врачей", чтобы провести проверку в местном роддоме и передать медикам средства индивидуальной защиты. Это вызвало нервную реакцию руководства роддома и полиции, отмечает "Север.Реалии". На главу профсоюза Анастасию Васильеву составили два протокола, а двух ее коллег задержали. На следующий день сотрудники лаборатории роддома получили повестки о вызове на допрос в полицию.