Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил главу городской избирательной комиссии Виктора Миненко. Постановление опубликовано на сайте правительства города.

Виктора Миненко освободили от должности 12 ноября на основании его заявления о сложении полномочий. За день до этого Беглов наградил главу петербургского избиркома орденом Почета "за большие заслуги перед государством". Как пояснили в аппарате горизбиркома, награждение состоялось по поручению президента РФ Владимира Путина с формулировкой "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность". Беглов также отметил, что "работа Санкт-Петербургской избирательной комиссии во главе с ее председателем является профессиональной, чистой и открытой".

В связи с награждением Миненко возмущение выразила глава ЦИК Элла Памфилова. "Я не могу в это поверить - этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовал даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие", - сообщила Памфилова.

Она добавила, что право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы. "Как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали", - пояснила Памфилова.

Центризбирком РФ на заседании 30 сентября признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Миненко. На тот момент ЦИК уже в третий раз поставил горизбиркому "неуд". В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов законодательного собрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. К 13 сентября выборы так и не были организованы.

Элла Памфилова рассказала, что петербургская комиссия "в последний момент" направила в ЦИК письмо с просьбой разъяснить, что делать с довыборами, и ЦИК ответил, что откладывать их недопустимо. Тем не менее, выборы не были проведены.

В прошлый раз ЦИК признавал неудовлетворительной работу горизбиркома по итогам муниципальных выборов в декабре 2019 года. Тогда на муниципальных выборах были допущены массовые нарушения, а в органы власти поступило беспрецедентное количество жалоб. В частности, несколько оппозиционеров сообщили, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей. А после выборов результаты голосования не вносились в ГАС "Выборы" в течение нескольких недель.

Памфилова обвинила горизбирком в неспособности вывести из муниципальных избиркомов сотрудников, допускавших нарушения в кампанию 2014 года, и в повторении всех скандалов и аномалий в 2019 году.