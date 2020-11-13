Moscow-Live / Вячеслав Акишин МВД отказало в возбуждении уголовного дела о порче имущества после нападения на лагерь либертарианцев под Красноярском

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Отдел МВД по Емельяновскому району Красноярского края отказал в возбуждении дела о повреждении имущества активистов "Гражданского общества". Они подверглись нападению во время похода в сентябре. Копию постановления полиции опубликовал участник движения и организатор лагеря Глеб Марьясов.

Согласно постановлению об отказе в возбуждении дела, доследственная проверка подтвердила "повреждение имущества на сумму 207 000 рублей" и в материалах "формально усматриваются признаки состава преступления", однако "принять законное решение… не представляется возможным, так как не установлена причина возгорания дома".

Глеб Марьясов уточнил в Twitter, что вообще не понимает, о каком доме идет речь в отказном постановлении. "Какой дом-то сгорел, капитан полиции? <..> Товарищ капитан, у меня не дом сожгли, меня трое боевиков избивали", - напомнил активист стражам порядка обстоятельства преступления.

Вечером 18 сентября на лагерь "Крест Каппеля 2020", организованный центром Петра Струве, напали люди в балаклавах. Они избили 11 активистов-либертарианцев. По словам пострадавших, нападавшие разбили их телефоны и сожгли паспорта, пишет "Медиазона". У активистки Дарьи Чужаковой диагностировали сотрясение мозга. МВД тогда возбудило дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Глеб Марьясов считает, что за нападением на оппозиционных активистов стоит ФСБ, и именно с этим связан отказ полицейских проводить расследование.