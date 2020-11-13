Администрация Владимирской области Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что сдал тест на коронавирус и он показал положительный результат

Администрация Владимирской области

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что сдал тест на коронавирус и он показал положительный результат, передает "Интерфакс". Накануне у него поднялась температура и он был вынужден вызвать домой участкового врача, сообщил сам глава региона на своей странице в Instagram.

"Получил результат исследования на COVID-19 - положительный. Предстоит пройти курс лечения", - написал позднее Сипягин.

По словам губернатора, в ближайшие он будет работать удаленно. На время болезни главы региона исполнять его обязанности будет первый вице-губернатор Александр Ремига.

Накануне, 12 ноября, губернатор Владимирской области сообщил, что ушел на самоизоляцию в связи с высокой температурой.

Напомним, ранее во Владимирской области стало известно о положительном диагнозе COVID-19 у вице-губернатора по социальной политике Сергея Шевченко. Госслужащий заболел после посещения торжественных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Также на них присутствовал и губернатор. В середине октября о положительном тесте на коронавирусную инфекцию рассказал вице-губернатор Александр Ремига. В настоящее время чиновник уже здоров.