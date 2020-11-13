В Петербурге возник сильный пожар в здании электромеханического завода

В Красносельском районе Санкт-Петербурга вечером в пятницу начался сильный пожар на территории "Ленинградского электромеханического завода" (ЛЭМЗ), расположенного по адресу Петергофское шоссе, 73, передает "Интерфакс".

По данным МЧС, сигнал о возгорании был получен в 19:39, после чего на место происшествия выехали пожарные. В течение последующих двух часов уровень сложности на объекте постоянно повышался, а к 21:30 горело 600 кв. м на третьем этаже и 600 кв. м на четвертом этаже. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

С места происшествия были эвакуированы четыре человека.

Городской телеканал 78 сообщил, что пожар произошел в цеху по производству мебели; рядом находится "оснащенная баллоном компрессорная установка, которая при перегреве может взорваться".По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, пишет "Фонтанка".

Прокуратура Красносельского района организовала проверку, в ходе которой должны быть выяснены причины случившегося и дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.

ЛЭМЗ выпускает электросчетчики. На сайте предприятия указывается, что ежемесячный объем производства составляет 10 тыс. единиц.