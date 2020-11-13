С 2021 года в РФ повысят минимальные цены на алкоголь

Минимальная розничная цена на водку в России с 2021 года вырастет почти на 6%, до 243 рублей за 0,5 литра. Это предусмотрено приказами Минфина, опубликованными на официальном портале правовой информации. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

C 1 января 2020 года минимальная розничная цена на водку в РФ составляет 230 рублей вместо прежних 215 рублей. Таким образом, со следующего года водка подорожает на 5,7%. Ранее Минфин предлагал с 2021 года повысить ее цену до 238 рублей, а также установить минимальную розничную цену на игристые вина в размере 169 руб. за бутылку в 0,75 литра.

Согласно приказу ведомства, минимальная отпускная цена на водку у производителей со следующего года составит 203 рубля, оптовая цена - 210 рублей за 0,5 литра. Также с 2021 года вырастут минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей). игристое (шампанское) вино не будет продаваться в магазинах по цене ниже 169 рублей за бутылку емкостью 0,75 литра вместо нынешних 164 рублей.