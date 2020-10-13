Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Следственный комитет по Кемеровской области проводит доследственную проверку после сообщений о халатности, из-за которой жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Следственный комитет по Кемеровской области проводит доследственную проверку после сообщений о халатности, из-за которой жителям села Шабаново выдали для похорон тело чужого человека, умершего от коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА "Новости".

Ранее жители села Шабаново Ленинск-Кузнецкого района рассказали местному телевидению, что похоронили престарелого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов. Через неделю их попросили приехать в интернат на опознание, по итогам которого оказалось, что дедушка жив. Утверждается, что из дома престарелых госпитализировали двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.

Внучка пенсионера подтвердила, что гроб перед похоронами не вскрывали, так как у "покойного" выявили коронавирус. По ее словам, родственники не знают, кого похоронили на территории семейного захоронения и было ли вообще тело в гробу. "Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых - найти тех, кто виновен в этой ситуации", - рассказала она, заявив, что планирует добиваться компенсации за "моральные и материальные затраты".

Исполняющий обязанности директора интерната Савелий Сарбадаков подтвердил, что, очевидно, сотрудники больницы перепутали пациентов, передает "Подъем". "Наши два получателя [социальных услуг] были в больнице. В итоге один потом оказался не тем, кого привезли. То есть привезли одного человека под другим именем, мы поняли, что это не он", - объяснил Сарбадаков.

Он уточнил, что представители учреждения отправили запрос в прокуратуру. В министерстве здравоохранения Кемеровской области РБК сообщили, что в ведомстве проходит служебная проверка по этому поводу.

"Комиссия в составе специалистов министерства здравоохранения Кузбасса выезжала во все медицинские организации для проверки организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, были запрошены все медицинские документы со всех медицинских организаций, которые участвовали в оказании медицинской помощи данным пациентам", - заявила заместитель министра Юлия Брежнева.

В СУ СКР по региону также сообщили, что директор интерната обратился в следственные органы с заявлением о халатности, допущенной медработниками.