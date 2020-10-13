Коечный фонд для больных коронавирусом в России почти исчерпан, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев. "На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%", - сказал чиновник на конференции в РАНХиГС во вторник.

По его словам, у 20% пациентов на койках наблюдается легкая форма заболевания, передает "Интерфакс".

В отдельных регионах загруженность коечного фонда почти 100-процентная. Так, в Севастополе в Крыму две больницы, перепрофилированные для зараженных коронавирусом, практически полностью заполнены: там осталось 34 койко-места, что составляет 1% от их общего числа. Об этом на аппаратном совещании в конце сентября сообщил профильный вице-губернатор Александр Кулагин.

"К сожалению, свободный коечный фонд на сегодня у нас - на уровне 1%. Сейчас мы еще будем смотреть все дополнительные резервы и смотреть по бессимптомным, по легким течениям", - сказал он.

Ранее во вторник оперштаб сообщил, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 13 868. Это новый рекорд по заражениям: 11 октября было выявлено 13 634 новых случая.