ВСЕ ФОТО В Октябрьском районе Грозного проведена контртеррористическая операция, в ходе которой были убиты трое силовиков и четверо предполагаемых боевиков

Национальный антитеррористический комитет "По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков. Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли"

Национальный антитеррористический комитет Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы", - сообщил информцентр НАК

Национальный антитеррористический комитет На предложение сдаться властям боевики открыли огонь из автоматического оружия

Национальный антитеррористический комитет

В Октябрьском районе Грозного проведена контртеррористическая операция, в ходе которой были убиты трое силовиков и четверо предполагаемых боевиков, пишет "Кавказский узел".

Согласно сообщению Национального антитеррористического комитета (НАК), на которое ссылается "Интерфакс", во вторник в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Октябрьского района была обнаружена группа вооруженных бандитов.

"В целях недопущения совершения террористических актов и обеспечения безопасности граждан начальником управления ФСБ России по Чеченской Республике было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Силами оперативного штаба засевшие в частном доме бандиты были блокированы", - сообщил информцентр НАК. На предложение сдаться властям боевики открыли огонь из автоматического оружия.

"По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков. Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит. Как отмечает РИА "Новости", нынешний режим КТО в Грозном стал первым за несколько лет.