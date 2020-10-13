Компания "Сбербанк страхование жизни" опровергает информацию о групповом изнасиловании, в котором якобы замешаны три ее руководителя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Поводом послужил сюжет телеканала РЕН ТВ, в котором женщина сообщила, что в декабре 2019 года ее изнасиловали в одном из рабочих кабинетов во время новогодней корпоративной вечеринки. В ней якобы участвовали генеральный директор компании Алексей Леоненко, финансовый директор Александр Жуков и исполнительный директор Дмитрий Горшков.

По информации телеканала, в настоящий момент проводится доследственная проверка по статьям 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

В дочке "Сбербанка" заявили, что информация СМИ "не соответствует действительности, порочит деловую репутацию компании, топ-менеджмента компании". А обвиненные в изнасиловании сотрудники готовят судебные иски о защите чести и достоинства.