Moscow-Live.ru В Новосибирской области задержан 20-летний сотрудник ППС, подозреваемый в убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской (по паспорту Николай Басаковский)

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В Новосибирской области задержан 20-летний сотрудник ППС, подозреваемый в убийстве девушки-трансгендера Виктории Басаковской (по паспорту Николай Басаковский). Тело 24-летней жертвы со следами удушения было обнаружено ночью 13 октября вблизи села Бурмистрово Искитимского района.

По версии следствия, 5 октября патрульный задушил Басаковскую у себя дома, после чего вывез и спрятал тело. Имя задержанного не разглашается, по данным СМИ, его зовут Денис К.. В ходе допроса он признал вину, сообщается на сайте СУ СК по Новосибирской области. В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным источника НГС в правоохранительных органах, задержанный полицейский раньше встречался с Басаковской и убил ее из ревности. После этого он сам заявил о пропаже девушки-трансгендера и участвовал в ее поисках. "В убийстве он не сам признался, его коллеги разоблачили, и в итоге ему пришлось сознаться", - рассказал собеседник издания.

В пресс-службе областного ГУ МВД порталу сообщили, что подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законом. По неподтвержденным данным, патрульный действовал вместе с сообщником, предположительно, коллегой.

Как пишет "КП-Новосибирск", причиной ссоры между патрульным и Басаковской стал отказ девушки показать переписку в мобильном телефоне. По данным газеты, после убийства он отрезал указательный палец жертвы, чтобы разблокировать телефон. После этого он вывез тело на тележке в поле и закопал.

При этом газета указывает, что в полицию о пропаже Басаковской заявил не он, а знакомая трансгендера. В результате поисков оперативники "заподозрили неладное в поведении своего коллеги", к тому же, по ориентировке, Басаковская исчезла из дома патрульного.

Виктория неоднократно давала интервью СМИ о смене пола и возникшими из-за этого проблемами с получением работы и новых документов, посещением фитнес-клуба. По паспорту она по-прежнему значилась мужчиной. "Пятый канал" отмечает, что операцию по полной смене пола Басаковская не делала из-за ее дороговизны и в итоге произвела кастрацию на дому. В интервью журналистам она рассказывала, что несколько раз проходила освидетельствование и психиатрическую медкомиссию.