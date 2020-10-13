Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин, известный также как "повар Путина", подает иски о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, его соратникам и журналисту Максимом Шевченко, сообщили юристы пригожинской компании "Конкорд".

"Поводом для обращений явились публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения. Целью судебного разбирательства в рамках заявленных исков является понуждение указанных граждан к уважению чужих прав и законных интересов", - говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

Какую именно информацию о себе ресторатор и геополитик счел оскорбительной и неправдивой, в "Конкорде" не уточнили.

Не ясно также, намерен ли Пригожин просить денежную компенсацию с истцов. В базе данных Мосгорсуда новых исковых заявлений от Пригожина против упомянутых граждан пока не нашлось.

Любовь Соболь и глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади сообщили "Открытым медиа", что им ничего не известно об исках Пригожина. Леонид Волков отказался комментировать какие-либо действия Пригожина, потому что "его не существует".

Максим Шевченко заявил, что связывает готовящийся иск с комментариями относительно связи Пригожина с гибелью россиян в ЦАР.

Напомнгим, за последние два года компании, связанные с Евгением Пригожиным, неоднократно подавали иски портив Фонда борьбы с коррупцией, его главы Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь. В ФБК считают это местью за расследования деятельности Пригожина - в частности, фонд обвинил бизнес-структуру "повара Путина" в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышке дизентерии среди детей и подростков.

Несмотря на то что один из судов признал компанию Пригожина виновной и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших, в октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по 29 миллионов 200 тысяч рублей. Арбитражный суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов. После этого были арестованы банковские счета ФБК, Навального и Соболь.

В конце июля Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за этого судебного решения. В ответ на это Пригожин перевел на счет ФБК 1 млн рублей "в качестве пожертвования". Навальный позднее сообщил, что ФБК вернул деньги Пригожину.

Позже Пригожин выкупил судебный долг у своей компании, чтобы оппозиционеры были должны ему лично. Бизнесмен объяснил это желанием собственноручно "раздеть и разуть" Навального и его соратников.

Алексей Навальный сейчас находится на лечении в Германии. Утром 20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, и пострадавшего доставили в отделение токсикореанимации. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику. Немецкие специалисты заявили об обнаружении в его организме вещества из группы "Новичок". Российская сторона наличие следов ядов старательно отвергает.