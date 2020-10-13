Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что власти РФ прекратят диалог с лидерами Европейского союза

Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube Об этом дипломат заявил во вторник, выступая на дискуссионной площадке "Валдай"

Ministry of Foreign Affairs of Russia / YouTube

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что власти РФ прекратят диалог с лидерами Европейского союза. Об этом дипломат заявил во вторник, выступая на дискуссионной площадке "Валдай". "Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться", - приводит слова министра "Интерфакс".

По словам Лаврова, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается". "Так тому и быть, если они этого хотят", - заключил министр.

Комментируя предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального и позицию по этому делу Евросоюза, Сергей Лавров отметил необходимость для ЕС и Германии, где Навальный проходит курс реабилитации после выписки из клиники "Шарите", выполнить свои международно-правовые обязательства.

"Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - сказал Лавров.

Он добавил, что в ходе состоявшегося ранее во вторник разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который продлился более часа, высказал ему российское видение сложившейся ситуации и "высокомерного" отношения ЕС к ней. "Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", - сказал глава МИД РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал Сергея Лаврова о политическом решении Совета ЕС ввести санкции в отношении тех, кто, по мнению сообщества, ответственен за использование химоружия и покушение на Алексея Навального, а также призвал к проведению в России расследования. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе по итогам телефонного разговора Борреля с Лавровым. Заявление приводит ТАСС.

"Верховный представитель (по иностранным делам и политике безопасности. - Прим. ТАСС) проинформировал о политическом соглашении, достигнутом на заседании Совета по иностранным делам 12 октября, о начале подготовительной работы по наказанию лиц, связанных с этим покушением. Он подчеркнул, что российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной транспарентности и полного сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - отмечается в заявлении.

При этом в понедельник Боррель дал понять, что ЕС не намерен прекращать диалог с Москвой. На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС он заявил, что отравление Навального и запланированные в связи с этим санкции Евросоюза не могут определять отношения между Евросоюзом и Россией. По его словам, "свет не сошелся клином" на этом событии, "которое не может препятствовать рассмотрению всех других вопросов" с Россией.

МИД России ранее призывал ФРГ объясниться из-за ситуации с Навальным, отмечая "упорное нежелание" Берлина это сделать, пишет РБК. МИД также указывал, что все химоружие в России было уничтожено под международным контролем, а с боевым отравляющим веществом "Новичок" работали более чем в 20 странах.

Германские власти утверждают, что передали все сведения по линии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

12 октября сообщалось, что главы МИД стран-членов Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям за отравление Навального. В подготовленный ими санкционный список, как писала газета Le Monde, вошли девять человек из администрации президента России, спецслужб и Государственного научно-исследовательского института органической химии, в котором, предположительно, был изобретен "Новичок". По информации газеты, их активы в Евросоюзе будут заморожены, а также им запретят въезд в страны Европы.

Ранее лаборатории в Германии, Франции, Швеции и эксперты ОЗХО подтвердили, что основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из семейства "Новичок". Яды этого типа разрабатывались в СССР и РФ, а в их неоднократном использовании подозреваются российские спецслужбы.

Сам Алексей Навальный считает, что к попытке покушения не него причастен лично президент России Владимир Путин. В качестве доказательства своей позиции Навальный приводил то, что в России до сих пор не начато расследование по факту его экстренной госпитализации в августе.

Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет отказался проверять версию об отравлении оппозиционера, а российские суды подтвердили это решение, отмечает радио "Свобода".

Ситуация, связанная с отравлением Алексея Навального, лишь один из факторов, который способствовал ухудшению отношений между ЕС и Россией. Резкое обострение началось после присоединения к РФ украинского Крыма в 2014 году и начала вооруженного конфликта в Донбассе, где воюют пророссийские военные формирования под флагами ДНР и ЛНР. Также на охлаждение отношений между Москвой и Западом повлияла химатака в британском Солсбери. Там тоже был применен "Новичок" для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Российские власти все обвинения в свой адрес называют необоснованными и недоказанными.