ВСЕ ФОТО 12 октября начал действовать указ мэра Москвы, в соответствии с которым все предприятия и организации города обязаны еженедельно предоставлять правительству Москвы отчеты о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим

АГН Москва / Александр Авилов Сотням тысяч московских предприятий грозят проблемы из-за собянинского "лайт-варианта" карантина

АГН Москва / Софья Сандурская Вопреки словам московского мэра Сергея Собянина, который назвал новый порядок уведомления о переводе сотрудников на удаленку "лайт-вариантом" карантина, большинство представителей бизнеса не могут его выполнить

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Вопреки словам московского мэра Сергея Собянина, который назвал новый порядок уведомления о переводе сотрудников на удаленку "лайт-вариантом" карантина, большинство представителей бизнеса не могут его выполнить. Для отправки сведений необходима электронная цифровая подпись, которой не имеют большинство бизнесменов, а значительная часть работников могут работать только офлайн, пишут "Ведомости".

12 октября начал действовать указ мэра Москвы, в соответствии с которым все предприятия и организации города обязаны еженедельно предоставлять правительству Москвы отчеты о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы - с их именами, номерами мобильных телефонов, социальных и транспортных карт, а также регистрационными номерами автомобилей. Непредоставление или неполное предоставление сведений будет наказываться штрафами либо приостановкой деятельности компании.

Мэр Москвы назвал эти меры "лайт-вариантом", когда ни одна из сфер экономики не закрывается. Однако практика говорит об обратном: так, предоставляемые в мэрию данные должны быть заверены квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя предприятия. Однако на момент введения нового порядка до 80% директоров малых и средних предприятий не имеют такой подписи, поскольку она не является обязательным условием ведения бизнеса. Официальной же информации от правительства Москвы по поводу того, что делать в случае отсутствия ЭЦП, еще нет.

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В результате множество компаний столкнется с перспективой штрафа и приостановки деятельности: как заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин, речь идет о десятках и сотнях тысяч предприятий.

По данным ФНС России, на 10 сентября 2020 года в Москве зарегистрировано 412 тысяч малых и средних предприятий (МСП) и почти 279 тысяч ИП. В итоге с реальными проблемами из-за отсутствия ЭЦП могут столкнуться примерно 330 тысяч МСП и 220 тысяч ИП. Изготовление ЭЦП занимает несколько дней, и то в обычных условиях, а не при резком скачке спроса: к тому же, некоторые центры уже подняли цены за регистрацию ЭЦП с 4 до 8 тысяч рублей. В мэрии не ответили, что делать компаниям, которые не успели получить электронную подпись. Юристы советуют в этом случае направлять в мэрию подписанные скан-образы, чтобы подтвердить добросовестность предпринимателей.

Кроме того, для некоторых предпринимателей перевод сотрудников на удаленку просто невозможен. Как показал опрос 300 столичных работодателей, проведенный Superjob, только каждая вторая компания Москвы технически способна выполнить распоряжение мэра. О возможности перевести на дистанционную занятость 30% персонала, заявили лишь 50% компаний Москвы, чаще всего о невозможности выполнить распоряжение говорили организации здравоохранения, общепита, ритейла, производственные и строительные компании.

По словам владельца сети имидж-лабораторий "Персона" Игоря Стоянова, 90% сотрудников салонов красоты могут работать только в "офлайне". Это парикмахеры, косметологи, стилисты, визажисты, массажисты и уборщицы. Рестораны и парикмахерские не только не могут сократить персонал, но в ряде случаев вынуждены набирать новых работников, которые следят за соблюдением санитарных норм и масочного режима.

При этом несоблюдение новых требований грозит предупреждением или штрафом на сумму от 100 до 300 тысяч рублей (для юридических лиц). Если в результате нарушения пострадают сотрудники компании или его выявят повторно, наказание ужесточат: должностным лицам может грозить штраф до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, ИП и юридические лица могут заплатить до 1 млн руб., а деятельность последних может быть приостановлена на срок до трех месяцев.

Еще одна проблема с выполнением распоряжения мэрии возникает, если сотрудники компаний отказываются предоставлять свои персональные данные для списков, и эта проблема практически не имеет решения. Юристы полагают, что нынешние условия необходимо ослабить, продлив срок первой подачи сведений на несколько дней, и требовать от предпринимателей прежде всего соблюдения масочного режима и социальной дистанции.