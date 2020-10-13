В Волгограде Ворошиловский районный суд оштрафовал АО "Торговый центр" на 100 000 рублей по требованию мэрии за неправильно надетую маску у заместителя генерального директора - начальника службы безопасности, сообщает сайт райсуда.

26 августа торговый центр компании проверили сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации. Они выявили там нарушения перчаточно-масочного режима: в частности, замгендиректора по безопасности находился на рабочем месте в маске, которая не закрывала ему органы дыхания (нос).

Компанию оштрафовали за нарушение региональных правил режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП).

Отметим, что штрафы за нарушение масочного режима грозят не только должностным лицам, но и гражданам. Например, в московском метро в период пандемии коронавируса массово штрафуют пассажиров без масок.

При этом сами чиновники не демонстрировали большого рвения в соблюдении санитарных правил. Например, 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин встретился с рестораторами в "Кофемании" на Большой Никитской улице. В репортаже агентства "Москва" видно, что на заполненной веранде не было почти ни одного человека в маске. Собянин тоже не надел на встречу средства защиты, хотя на тот момент в столице действовали правила обязательного ношения масок и перчаток в том числе и на улице.

Главное контрольное управление Москвы отказалось штрафовать мэра Москвы Сергея Собянина за нарушение масочного режима во время встречи с предпринимателями, заявив, что не располагает "доказательствами совершения административного правонарушения".

Президент РФ Владимир Путин тоже неоднократно игнорировал рекомендации носить маску, посещая многолюдные мероприятия. Без этого средства защиты он являлся на голосование по поправкам в Конституцию, а также участвовал в церемониях, приуроченных ко Дню России 12 июня.