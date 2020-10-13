ВСЕ ФОТО Юноша, обстрелявший рейсовый автобус в Нижегородской области, покончил с собой

Следственный комитет Российской Федерации / Youtube.com Накануне стало известно, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус в Борском районе Нижегородской области. Три человека были убиты, еще трое ранены: сообщалось, что преступник целился в автобус, но попал в людей на остановке

СУ СК России по Нижегородской области / vk.com Одной из пострадавших была бабушка предполагаемого стрелка, которая позднее умерла в больнице

Следственный комитет Российской Федерации / Youtube.com

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили тело молодого человека, подозреваемого в убийстве трех жителей Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. По информации СК РФ, подозреваемый покончил с собой.

Тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода было обнаружено в лесу недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области. Для установления его психического состояния, причин и мотивов совершения преступления ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Накануне стало известно, что неизвестный обстрелял рейсовый автобус в Борском районе Нижегородской области. Три человека были убиты, еще трое ранены: сообщалось, что преступник целился в автобус, но попал в людей на остановке. Одной из пострадавших была бабушка предполагаемого стрелка, которая позднее умерла в больнице.

Телеграм-канал Baza утверждает со ссылкой на очевидцев, что преступник готовился к нападению - он специально ждал автобус около остановки и после стрельбы убежал в лес. По словам одного из очевидцев, молодой человек не расстреливал непосредственно автобус: в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим после ссоры с родственницей.

Телеграм-канал "Полковник Трифонов" опубликовал фотографию предполагаемого стрелка - 18-летнего Даниила Монахова, у которого было два ружья и около 40 патронов. Как утверждают местные жители, ружье ему купил отец для охоты. Для задержания стрелка был объявлен план "Перехват", возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).