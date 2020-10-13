В России обновился суточный рекорд новых случаев COVID-19 и смертей

В России обновились суточные рекорды по приросту случаев коронавируса и числу смертей: выявлено 13 868 новых заболевших во всех 85 регионах, 244 человека скончались. В обоих случаях это максимальное число с начала пандемии. Прошлый рекорд по числу заболевших в сутки был установлен 11 октября (13 634), умерших - 29 мая (232).
Всего в стране зарегистрировано 1 326 178 заболевших и 22 966 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Из больниц за сутки выписано 7550 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 031 785.
В Москве тоже обновился рекорд по числу заболевших (+4618 новых случаев). Это самый высокий показатель с середины мая, сообщает столичный оперштаб. Умерли за сутки 58 пациентов.
Число новых случаев COVID-19 в столице за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1258 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 16,7% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 297 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4618 (58)
Санкт-Петербург - 557 (34)
Московская область - 420 (9)
Ростовская область - 277 (9)
Нижегородская область - 274 (6)
Воронежская область - 211 (8)
Свердловская область - 208 (6)
Архангельская область - 198 (2)
Ханты-Мансийский АО - 197 (1)
Красноярский край - 184 (3)
Кемеровская область - 179 (3)
Забайкальский край - 176
Иркутская область - 171 (2)
Алтайский край - 170 (4)
Ульяновская область - 169 (6)
Волгоградская область - 165 (4)
Томская область - 165
Ставропольский край - 161 (4)
Ямало-Ненецкий АО - 158
Саратовская область - 155 (2)
Оренбургская область - 153 (1)
Омская область - 152 (5)
Мурманская область - 150 (3)
Республика Крым - 148 (2)
Республика Коми - 147
Пензенская область - 141 (1)
Тюменская область - 130 (1)
Самарская область - 128
Республика Саха (Якутия) - 122 (1)
Новосибирская область - 114 (5)
Орловская область - 110 (2)
Удмуртская Республика - 108 (4)
Хабаровский край - 108 (1)
Пермский край - 106 (4)
Кировская область - 101 (2)
Тверская область - 99 (2)
Ленинградская область - 99 (3)
Краснодарский край - 98 (5)
Республика Бурятия - 98 (7)
Калужская область - 94
Приморский край - 94 (2)
Рязанская область - 91
Челябинская область - 89
Брянская область - 86
Курская область - 86
Ивановская область - 85 (3)
Республика Дагестан - 85 (6)
Республика Калмыкия - 85
Белгородская область - 84
Ярославская область - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Кабардино-Балкарская Республика - 80 (1)
Калининградская область - 79 (1)
Владимирская область - 72
Костромская область - 71
Вологодская область - 69
Республика Хакасия - 66
Астраханская область - 65 (2)
Республика Мордовия - 65
Сахалинская область - 65
Тамбовская область - 64
Курганская область - 64 (3)
Новгородская область - 62
Смоленская область - 61 (3)
Псковская область - 61
Тульская область - 60 (2)
Республика Башкортостан - 58
Липецкая область - 56 (1)
Республика Ингушетия - 54
Амурская область - 54
Магаданская область - 48 (1)
Республика Тыва - 47
Республика Адыгея - 45
Республика Алтай - 43
Камчатский край - 40
Республика Северная Осетия - 39
Республика Марий Эл - 38
Республика Карелия - 37
Чувашская Республика - 35 (1)
Республика Татарстан - 34 (6)
Севастополь - 30 (2)
Еврейская АО - 29
Чеченская Республика - 5
Ненецкий АО - 3
Чукотский АО - 2