В России обновился суточный рекорд новых случаев COVID-19 и смертей

В России обновились суточные рекорды по приросту случаев коронавируса и числу смертей: выявлено 13 868 новых заболевших во всех 85 регионах, 244 человека скончались. В обоих случаях это максимальное число с начала пандемии. Прошлый рекорд по числу заболевших в сутки был установлен 11 октября (13 634), умерших - 29 мая (232).

Всего в стране зарегистрировано 1 326 178 заболевших и 22 966 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Из больниц за сутки выписано 7550 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 031 785.

В Москве тоже обновился рекорд по числу заболевших (+4618 новых случаев). Это самый высокий показатель с середины мая, сообщает столичный оперштаб. Умерли за сутки 58 пациентов.

Число новых случаев COVID-19 в столице за последнюю неделю на 31% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1258 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 16,7% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 297 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4618 (58)

Санкт-Петербург - 557 (34)

Московская область - 420 (9)

Ростовская область - 277 (9)

Нижегородская область - 274 (6)

Воронежская область - 211 (8)

Свердловская область - 208 (6)

Архангельская область - 198 (2)

Ханты-Мансийский АО - 197 (1)

Красноярский край - 184 (3)

Кемеровская область - 179 (3)

Забайкальский край - 176

Иркутская область - 171 (2)

Алтайский край - 170 (4)

Ульяновская область - 169 (6)

Волгоградская область - 165 (4)

Томская область - 165

Ставропольский край - 161 (4)

Ямало-Ненецкий АО - 158

Саратовская область - 155 (2)

Оренбургская область - 153 (1)

Омская область - 152 (5)

Мурманская область - 150 (3)

Республика Крым - 148 (2)

Республика Коми - 147

Пензенская область - 141 (1)

Тюменская область - 130 (1)

Самарская область - 128

Республика Саха (Якутия) - 122 (1)

Новосибирская область - 114 (5)

Орловская область - 110 (2)

Удмуртская Республика - 108 (4)

Хабаровский край - 108 (1)

Пермский край - 106 (4)

Кировская область - 101 (2)

Тверская область - 99 (2)

Ленинградская область - 99 (3)

Краснодарский край - 98 (5)

Республика Бурятия - 98 (7)

Калужская область - 94

Приморский край - 94 (2)

Рязанская область - 91

Челябинская область - 89

Брянская область - 86

Курская область - 86

Ивановская область - 85 (3)

Республика Дагестан - 85 (6)

Республика Калмыкия - 85

Белгородская область - 84

Ярославская область - 82

Карачаево-Черкесская Республика - 81

Кабардино-Балкарская Республика - 80 (1)

Калининградская область - 79 (1)

Владимирская область - 72

Костромская область - 71

Вологодская область - 69

Республика Хакасия - 66

Астраханская область - 65 (2)

Республика Мордовия - 65

Сахалинская область - 65

Тамбовская область - 64

Курганская область - 64 (3)

Новгородская область - 62

Смоленская область - 61 (3)

Псковская область - 61

Тульская область - 60 (2)

Республика Башкортостан - 58

Липецкая область - 56 (1)

Республика Ингушетия - 54

Амурская область - 54

Магаданская область - 48 (1)

Республика Тыва - 47

Республика Адыгея - 45

Республика Алтай - 43

Камчатский край - 40

Республика Северная Осетия - 39

Республика Марий Эл - 38

Республика Карелия - 37

Чувашская Республика - 35 (1)

Республика Татарстан - 34 (6)

Севастополь - 30 (2)

Еврейская АО - 29

Чеченская Республика - 5

Ненецкий АО - 3

Чукотский АО - 2

