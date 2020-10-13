Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал законным силовой разгон акции 10 октября в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. По словам Дегтярева, правоохранительные органы "действуют профессионально, в соответствии с регламентами и самое главное - в соответствии с законом".

"Я со своей стороны могу сказать однозначно, что каждый имеет право на выражение своего мнения, в том числе политического, но в рамках закона", - сказал он в интервью AmurMedia. Издание отмечает, что Дегтярев впервые прокомментировал столкновения хабаровчан с ОМОНом.

Врио губернатора заявил, что в рядах протестующих "очень много провокаторов", которых "не устраивает, что протест проходит мирно". "Оскорбления полиции, которые видны на записях, переход на личности, угрозы и разбитые палатки - ничего другого правоохранителям не остается делать, кроме того, как пресечь это", - резюмировал Дегтярев.

ОМОН был привлечен к разгону субботней акции в Хабаровске впервые с начала массовых протестов в городе. Силовики действовали жестко, по разным данным, были задержаны до 40 человек, в том числе журналисты. Против двух протестующих завели уголовные дела по "дадинской" статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Двум активистам потребовалась медицинская помощь.

Центральный районный суд Хабаровска арестовал двух участников акции на 7 и 10 суток соответственно. Еще один активист получил 30 суток обязательных работ, несколько человек оштрафованы на 10 тысяч рублей, передает "Интерфакс". Всего в Центральный районный суд поступило семь материалов в отношении задержанных 10 октября. Еще 21 протокол поступил в Индустриальный районный суд Хабаровска.