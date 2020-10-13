Алена Боровских / Facebook Мать погибшего Алена Боровских подтвердила агентству, что ее сын погиб в Крыму. 10 октября женщина написала о случившемся на своей странице в Facebook

Алена Боровских / Facebook

В одной из войсковых частей Крыма военный убил младшего по званию. Возбуждено уголовное дело, сообщает "Дождь".

По словам источника "Интерфакса", следователи рассматривают версии о неосторожном обращении с оружием и умышленном убийстве. Другой собеседник агентства подтвердил, что в Крыму от пулевого ранения погиб молодой человек, проходящий армейскую службу.

Официально о смерти солдата не сообщается.

Мать погибшего Алена Боровских подтвердила агентству, что ее сын погиб в Крыму. 10 октября женщина написала о случившемся на своей странице в Facebook: "Моего сына больше нет, ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в военной части, а он так хотел быть военным. (Не пускайте сыновей в армию). Сейчас идет следствие".