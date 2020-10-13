Суд прекратил дело о фейк-ньюс против убившей себя журналистки Ирины Славиной

Semyon Orlov / wikimedia.org 3 августа мировой судья признал Славину виновной в распространении фейк-ньюс (ч. 9 ст. 13.15 КоАП)

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Нижегородский областной суд прекратил дело о распространении фейковых новостей против главного редактора издания Koza.Press Ирины Славиной в связи с ее смертью, сообщил руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Евгения Губина.

3 августа мировой судья признал Славину виновной в распространении фейк-ньюс (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) из-за мартовской заметки о первом заболевшем коронавирусом в городе Кстово и назначил ей штраф в 65 тысяч рублей. Впоследствии факты заражения жителей Кстово были подтверждены официально, но суд не принял это во внимание, "как и полное отсутствие доказательств угрозы вредных последствий", пишет Чиков.

Адвокат Губин возражал против прекращения дела по причине гибели Славиной, настаивая, что в ее действиях вообще не было состава правонарушения. Представители МВД и прокуратуры на заседание не явились, суд отказался их вызывать.

Ирина Славина 2 октября совершила самосожжение возле здания нижегородского МВД, оставив перед этим в Facebook запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". В 6 утра того же дня силовики явились к ней с обыском по делу о "нежелательной организации".

Хотя Славина проходила по нему лишь свидетелем, у нее изъяли всю технику и даже блокноты, в которых она делала пометки во время пресс-конференций. Журналистка рассказывала, что во время визита силовиков ей, голой, пришлось одеваться под надзором незнакомой женщины. До обыска Славину несколько раз штрафовали - не только за "фейки", но также за "неуважение власти" из-за поста о мемориальной доске Сталину в городе Шахунья (70 тысяч рублей) и за организацию акции памяти Бориса Немцова (20 тысяч рублей).

Самоубийство Ирины Славиной вызвало широкий резонанс, журналисты и правозащитники требуют возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий сотрудниками, проводившими обыск. "Открытая Россия", правозащитный центр "Мемориал" и фонд "Общественный вердикт" потребовали прекратить практику "обысков устрашения" у неугодных властям лиц.

Народный мемориал Славиной зачистили вопреки обещаниям губернатора

Пока общественность борется за восстановление справедливости для Ирины Славиной хотя бы после ее смерти, коммунальщики Нижнего Новгорода борются с народным мемориалом на месте гибели журналистки. С лавочки памятника трем полицейским, на которой Славина покончила с собой, убрали цветы, плакаты, свечи, а смятый потрет журналистки выбросили в урну, пишет "Коммерсант".

4 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что поручил не зачищать мемориал, так как "это не по-человечески". "Никто больше не убирает цветы. Я не понимаю, зачем и кем это делалось... Разбираемся с тем, кто это делал. Я уже сказал всем десять раз, что надо мусор убирать с таким же рвением", - писал он в Instagram.

По неофициальным данным, 7 октября Никитин Никитин провел совещание с представителями силовых ведомств по поводу самосожжения Славиной. 12 октября нижегородцы высадили в память о журналистке сквер на пересечении улиц Лопатина и Верхне-Печерской. Эту территорию местные жители во главе со Славиной ранее отстояли от застройки, пишет ИА "Нижний сейчас".