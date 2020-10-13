Pixabay.com Роспотребнадзор обнаружил наличие новой коронавирусной инфекции в смывах с объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах

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Роспотребнадзор обнаружил наличие новой коронавирусной инфекции в смывах с объектов окружающей среды в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, сообщается на сайте ведомства. Всего проведено более 100 тысяч исследований смывов, из них положительными на COVID-19 оказались только 134.

"Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды", - подчеркнули в ведомстве. SARS-CoV-2 в продуктах питания не обнаружено.

В Москве в качестве ограничительной меры по борьбе с распространением коронавируса заблокировали транспортные приложения социальных карт школьников и пенсионеров, чтобы снизить пассажиропоток. Для школьников ограничение действует до конца каникул (19 октября), для пенсионеров - до 28 октября.

В транспорте обязательно ношение масок и перчаток, нарушителей штрафуют. По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислава Султанова, за пять месяцев действия перчаточно-масочного режима в Москве были оштрафованы около 96 тысяч человек в общественном транспорте. Общая сумма штрафов составила почти 480 млн рублей.

Более 85 тысяч человек оштрафовали за отсутствие масок и перчаток с 28 сентября. Таким образом, за две последних недели штрафы наложили на 10 тысяч пассажиров, передает ТАСС. За день в метро и наземном транспорте проводится более ста рейдов.

Ученые Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниям недавно выяснили, что коронавирус остается жизнеспособным на некоторых поверхностях дольше, чем считалось до сих пор. При температуре плюс 20 градусов вирус до 28 дней оставался на стеклянных поверхностях, используемых в том числе для сенсорных экранов телефонов, банкоматов и касс самообслуживания. Коронавирус также живуч на виниловых поверхностях, полимерных и бумажных банкнотах, нержавеющей стали.