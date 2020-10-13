Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Мосгорсуд снова вводит ограничения в работе столичных судов на фоне роста случаев коронавируса

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Мосгорсуд снова вводит ограничения в работе столичных судов из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, из-за угрозы коронавируса частично изменен режим работы Московского городского суда, районных судов и мировых судей столицы.

Временно приостанавливается личный прием граждан председателями судов, ограничивается доступ в здания судов лиц, не участвующих в процессах, в том числе представителей СМИ.

Как пояснила пресс-секретарь, процессуальные документы граждане могут отправить по почте или же через личный кабинет Единого информационного портала судов общей юрисдикции Москвы для подачи документов в адрес районных судов и Мосгорсуда. Обращения непроцессуального характера можно подать через сервисы электронной приемной Единого информационного портала, расположенные в вертикальном меню интернет-страницы соответствующего суда.

Солопова подчеркнула, что все зарегистрированные ранее дела и материалы подлежат рассмотрению в соответствии с расписанием. "В случае улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки перечисленные меры могут быть частично или полностью отменены, о чем будет сообщено дополнительно", - заключила она.

18 марта президиум Верховного суда рекомендовал судам ограничить рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей из-за коронавирусной инфекции. Тогда сообщалось, что исключение будет сделано для рассмотрения дел об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и других неотложных дел.

Кроме того, всем судам при наличии технической возможности рекомендовано инициировать рассмотрение дел путем использования систем видео-конференц-связи и ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов. К нормальной работе суды вернулись спустя почти два месяца - 12 мая.