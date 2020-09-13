Все избирательные участки, работавшие в Единый день голосования, закрылись, процесс голосования завершился, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова

Избирательная комиссия Московской области "Процесс голосования завершился. Наступило время, когда все избирательные участки на территории Российской Федерации, включая Калининградскую область, закрылись", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК вечером в воскресенье

ЦИК России

Все избирательные участки, работавшие в Единый день голосования, закрылись, процесс голосования завершился, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, передает "Интерфакс".

"Процесс голосования завершился. Наступило время, когда все избирательные участки на территории Российской Федерации, включая Калининградскую область, закрылись", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК вечером в воскресенье.

Она добавила, что после завершения голосования избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

При этом Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) заявила, что не признает итоги выборов в регионах, в которых кандидаты от партии не были допущены до участия. "Мы не признаем выборы, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов", - сказал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье журналистам.

Выборы проходили в три дня, чтобы развести потоки людей и минимизировать риск заражения коронавирусом, как это было впервые опробовано на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Однако именно 13 сентября - основной день, когда выборы проходили только на избирательных участках.

Серьезных нарушений на выборах в России, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено, заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой. В воскресенье, выступая в ЦИК, он отметил, что МВД фиксирует массовые вбросы в социальные сети провокационной информации, связанной с проведением единого дня голосования.

По его словам, в МВД поступило 2 539 жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании. За воскресенье с момента открытия избирательных участков поступило 320 сообщений по состоянию на 16:00.

Первый замглавы МВД отметил, что проверка по обращениям о нарушениях, поступившим в органы внутренних дел, будет завершена до 16 сентября.

Всего в России, напомним, проходило около 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 83 субъектах страны.

В четырех регионах проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях.

В 18 субъектах выбирали глав региона. Это Севастополь, Чувашия, Коми, Татарстан, Еврейская автономная область, Пермский, Краснодарский и Камчатский края, Иркутская, Калужская, Архангельская, Ленинградская, Костромская, Смоленская, Пензенская, Тамбовская, Брянская и Ростовская области.