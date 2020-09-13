Татьяна Москалькова выразила надежду, что вышедший из комы оппозиционер Алексей Навальный поможет установить, что именно с ним произошло, передает ТАСС.

"На мой взгляд, все заинтересованы в том, чтобы доказательства были собраны максимально, и было установлено лицо, которое участвовало в этом отравлении - либо было установлено, что не криминальное отравление. Но истину нужно установить. Так как он сейчас вышел из комы, наверное, Алексей даст какие-то сведения важные для того, чтобы рассеять сомнения или пролить свет на истинную ситуацию", - сказала Москалькова журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос, обращалась ли она к немецким коллегам по ситуации с Навальным.

Она добавила, что у нее нет обращения от родственников Навального, поэтому она просто продолжает следить за ситуацией. В частности, отсутствие обращения не позволяет обратиться в компетентные органы Германии за пояснениями, однако, если такое обращение будет, она сможет обратиться к коллегам по поводу ситуации.

Ранее омбудсмен сообщала, что к ней никто не обращался по вопросу об оказании помощи Навальному.