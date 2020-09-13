Фото: sotavision / youtube.com В воскресенье в Москве у посольства Белоруссии начались акции сторонников белорусской оппозиции, а также их идейных оппонентов

Фото: sotavision / youtube.com

В воскресенье в Москве у посольства Белоруссии начались акции сторонников белорусской оппозиции, а также их идейных оппонентов, передает "Интерфакс".

Несколько десятков человек с флагами белорусских оппозиционеров, плакатами с политическим лозунгами и цветами стоят напротив здания посольства по улице Маросейка 17. Люди выстроились в одну шеренгу вдоль улицы и держат в руках белую ленту как знак солидарности.

"Мы выступаем за новые выборы, эти выборы прошли с нарушениями. В эту субботу начались задержания женщин в Минске, и это стало последней каплей", - сказал один из участников оппозиционной акции.

С другой стороны тротуара по той же улице стоят около двадцати сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с флагами в цветах гвардейской ленты, флагами СССР и государственными флагами Белоруссии. Сторонники Лукашенко, как заявила одна из участниц акции, выступают "за Союзное государство, за дружбу Беларуси и России".

Обстановка на акциях спокойная, участники акций не конфликтуют между собой. На месте дежурят патрули полиции, которые предупреждают собравшихся через громкоговоритель о необходимости освободить проход пешеходов по улице Маросейка и не препятствовать движению транспорта.