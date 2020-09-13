ВСЕ ФОТО Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 5 449 случаев в 84 регионах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва За сутки умерли 94 пациента, выздоровели 2 690 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 062 811 случаев коронавирусной инфекции, 18 578 умерших и 876 225 выписанных. Лечение продолжают 168 008 пациентов

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Коэффициент распространения инфекции в Москве в воскресенье составил 1,02. В России этот показатель равняется 1,05. Показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции

Фото: NIAID / flickr.com

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 5 449 случаев в 84 регионах, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба, обнародованные в воскресенье.

Суточный прирост снова немного снизился. Накануне в России было 5 488 новых случаев, 11 сентября - 5 504 случая, и этот показатель стал самым большим с начала августа. До 11 сентября прирост повышался три дня подряд: 10 сентября было 5 363 случая, 9 сентября - 5 218, 8 сентября - 5 099.

За сутки умерли 94 пациента, выздоровели 2 690 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 062 811 случаев коронавирусной инфекции, 18 578 умерших и 876 225 выписанных. Лечение продолжают 168 008 пациентов.

В Москве в воскресенье зарегистрированы 650 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 14 человек, еще 900 выздоровели. Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице за две недели составляет 0,25%. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 271 097 случаев коронавируса.

"В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", - заявили агентству в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За минувшие сутки в столице зарегистрированы 650 новых случаев заражения. По словам собеседника агентства, 38,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 19,6% - от 46 до 65 лет, 18,5% - от 66 до 79 лет, еще 10,7% - старше 80 лет, 12,7% среди заболевших - дети.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что всего в столице выздоровели 229 573 пациента, у которых было выявлено заражение коронавирусом.

Также 206 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 166 - в Московской области, 162 - в Ростовской области, 159 - в Нижегородской области, 137 - в Ставропольском крае, 131 - в Свердловской области, 128 - в Ульяновской области, 111 - в Самарской области, 110 - в Воронежской области, 105 - в Саратовской области, 103 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в воскресенье составил 1,02. В России этот показатель равняется 1,05. Показатель определяет среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.