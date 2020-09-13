Фото: скриншот видео semnasem / youtube.com В Сыктывкаре у здания суда неизвестные облили зеленкой кандидата в депутаты Госсовета республики Коми и члена избирательной комиссии Петербурга с правом совещательного голоса Виктора Воробьева

Фото: скриншот видео semnasem / youtube.com

В Сыктывкаре у здания суда неизвестные облили зеленкой кандидата в депутаты Госсовета республики Коми и члена избирательной комиссии Петербурга с правом совещательного голоса Виктора Воробьева. Там он судился с городским ТИК.

"Только что на выходе из Сыктывкарского суда, где слушался мой иск к ТИК, на меня напали двое неизвестных. Один из них брызнул мне в лицо зеленкой", - написал сам Воробьев в Facebook.

Когда Виктор Воробьев направлялся к своему такси, к нему подбежал неизвестный в капюшоне и брызнул зеленку из шприца ему в глаза. Член избиркома успел увернуться, поэтому пострадала только левая часть лица.

Как также рассказал Воробьев, он уже обратился в больницу, где его осмотрели и закапали глазные капли. Он также намерен подать заявление в полицию и уже туда позвонил. Также он уверен, что узнать о его местонахождении можно было от его оппонентов в суде, который начался только в субботу и не освещался в СМИ.

Он уверен, что это связано с выборами, в частности, с его юридическим сопровождением деятельности КПРФ.