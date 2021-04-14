Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию и Танзанию на путешествия по России

Pixabay.com "Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов - по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", - заявили в пресс-службе ведомства

Фотобанк Moscow-Live / Шуклина Ольга

Путевки, купленные в Турцию и Танзанию, авиасообщение с которыми российские власти закрыли с 15 апреля по 1 июня, по согласованию с туроператором можно обменять на путешествие по России, сообщается на сайте Ростуризма.

"Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов - по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки", - заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Ростуризм запустил бесплатную горячую линию для туристов по вопросам, связанным с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. По номеру +7 (495) 018-64-11 с 9:00 до 21:00 предлагается получить всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации, а также узнать телефоны горячих линий всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях.

Самостоятельным путешественникам на горячей линии укажут контакты авиакомпаний и консульств. Еще одну бесплатную горячую линию запустил Общероссийский народный фронт: 8-800-200-34-11. Она работает с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Правовая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) считает "самым разумным" воспользоваться рекомендациями оперштаба и Ростуризма и выбрать один из следующих вариантов: перенести сроки тура в Турцию и Танзанию на период после возобновления авиасообщения с этими странами либо рассмотреть предложения туроператоров по замене направления из имеющегося ассортимента, сохранив даты тура, или перенести их.

При этом туроператоры отмечают, что выбор массовых зарубежных направлений, которые могли бы стать альтернативой Турции, сильно ограничен. На текущий момент Россия официально возобновила регулярное авиасообщение только с Грецией, но перевозка на регулярном рейсе недоступна большинству туристов, говорится в материале АТОР.

Черноморские курорты России всех желающих вместить не смогут. Заполняемость отелей Сочи на майские праздники близка к максимальной. В этой связи туроператоры призывают власти РФ открыть для чартерного туризма Кипр, Тунис, Грецию, Хорватию, Болгарию, Черногорию и Египет.

Вице-президент Ассоциации туроператоров Илья Уманский заявил радиостанции "Говорит Москва", что россияне ездили в Турцию преимущественно ради пляжного отдыха. В России единственной альтернативой являются курорты Краснодарского края и Крыма. Если же говорить о туризме по России как о попытках "исследовать" страну и узнать что-то новое, то в рейтинг максимально растущих направлений, по словам Уманского, входят Мурманск, Мурманская и Калининградская области, Башкирия, Дагестан и Северная Осетия.

"Эти направления не были никогда в лидерах. В ситуации, когда туристы остались в границах страны, это хороший повод посмотреть нашу страну, увидеть новые регионы и не отправляться на традиционные пляжные курорты, а получить новые впечатления, не связанные с отдыхом на море. Мы фиксируем рост популярности такого рода маршрутов и считаем, что это очень хорошая тенденция", - отметил вице-президент АТОР.