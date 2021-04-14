Мария Бутина

Rodrigo Fernández / Wikimedia Commons

Сотрудничающая с Russia Today член Общественной палаты РФ Мария Бутина пообщалась со студентами Новосибирского государственного университета (НГУ). Она призвала говорить о протестах, ответила на вопросы об Алексее Навальном и исключении Марины Литвинович из Общественной наблюдательной комиссии. Однако студенты встретили ее недружелюбно, расценив визит как провокацию, пишет "Тайга.Инфо".

Центр по внеучебной и воспитательной работе НГУ объявил о встрече с Бутиной в своей группе в соцсети "ВКонтакте" лишь за день до мероприятия. После первых же негативных отзывов организаторы сообщества закрыли комментарии сначала к записи, а потом и внутри всего сообщества.

В 2021 году Бутина, судя по ее Instagram, успела побывать в государственных вузах Санкт-Петербурга, Алтайского края и Кировской области. В Новосибирской области, помимо НГУ, общественницу якобы пригласили на встречи в Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и местный университет экономики и управления (НГУЭУ), однако подтверждений этому нет.

Организатором встреч назвали новосибирский благотворительный фонд "Дети России - Будущее Мира". Его президент Анастасия Супрун утверждала, что в НГТУ встреча прошла 13 апреля перед посещением НГУ, но это не так, пишет "Тайга.Инфо". Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов заявил изданию, что никаких встреч с Бутиной не было и не планировалось. Также Супрун уверяла, что Бутиной не платили гонорар за визит в университеты.

Член Ассоциации выпускников НГУ Сергей Ти, выступавший модератором беседы, перед беседой спросил студентов, не сгоняли ли ли их на мероприятие, как было в других университетах, а также заявил, что встреча пройдет в формате "дружеской беседы". Сама Бутина пообещала подарить автору самых интересных вопросов свою книгу "Тюремный дневник", и предложила разговаривать на любую тему, "в том числе, на тему на букву "П" - это протесты, и на букву "Н" - это Навальный".

Один из студентов обратил внимание на арест Бутиной в США, заявив, что университет не должен приглашать "уголовников" с "сомнительными моментами в биографии". Среди таковых он назвал "приключения в Америке" и получение должности "через сексуальные услуги". Бутина объяснила, что обвинение в предоставлении "секс-услуг" возникло из-за неверной интерпретации ее SMS-переписки с другом и пресс-секретарем общественной организации "Право на оружие" Дмитрием Кисловым, который помогал ей с обслуживанием автомобиля.

Что же касается судимости в США, то Российская Федерация ее не признает, отметила Бутина. "Даже если бы я была российским уголовником, который отбыл наказание, я считаю, что человек имеет полное право на ресоциализацию. Заклеймить пожизненно человека, что он совершил проступок, было бы неправильно", - заявила она.

Свое решение признать вину по обвинению в деятельности иностранного агента без регистрации она объяснила желанием избежать максимального наказания. Не называя конкретных имен, она добавила, что после ее депортации из США вынужденно уехали двое россиян, опасаясь уголовного преследования по аналогичным статьям.

Другой студент указал Марии Бутиной на лишение Алексея Навального избирательного права из-за приговора по делу "Ив Роше" и упомянул низкий процент оправдательных приговоров в России, попутно упрекнув активистку в неравнозначной критике проблем России и США и отказе от решения проблем Навального в колонии.

Свою нашумевшую эмоциональную реакцию в сюжете про ИК-2 Бутина объяснила тем, что она якобы услышала от Навального обвинения в сексуальных отношениях с американскими сенаторами. По словам журналистки RT, ее коллеги не опубликовали полную версию сюжета, но Мария хотела бы, чтобы "публика знала", что предшествовало их диалогу. "Меня 15 минут унижали перед толпой заключенных", - пожаловалась она, добавив, что у Навального в колонии были "три бригады врачей".

Она также заявила, что Навальный отбывает наказание на законных основаниях. "Он неоднократно нарушал необходимость являться в органы ФСИН. Двух неявок должно было хватить, чтобы он сел сразу. Почему мы за ним столько ходили?" - задала вопрос Бутина, однако студентов ее ответ не удовлетворил. Один из студентов вспомнил, что в 2013 году Мария Бутина сделала пост в "Живом журнале" на тему приговора Навальному по делу "Кировлеса", в котором написала, что его дело было "политическим".

На это Бутина ответила, что изменила свое отношение к Навальному после своего ареста, когда политик записал видео якобы с призывом сдавать деньги в поддержку Бутиной. "Это не желание помочь мне, это желание потоптаться на власти на удобной теме. Навальный не перечислил мне ни рубля", - прокомментировала ситуацию Бутина. Она заявила, что надеялась на то, что Навальный станет "нормальным оппозиционером", который в состоянии проводить "осмысленную деятельность" по реформированию системы. "К сожалению, его понесло в совершенно другую сторону: несогласованные протесты и все прочее", - заключила она.

Бутина также прокомментировала исключение Марины Литвинович из состава Общественной наблюдательной комиссии в Москве. По ее словам, Литвинович вмешалась в следственные действия по делу Любови Соболь, о чем ей "делали замечания, но она их не учла".

Кроме того, Бутина не исключила своего выдвижения от какой-либо партии на выборах в Госдуму-2021. "У меня были предложения от многих политических партий: "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Единая Россия". Я рассматриваю их предложения. Такой вариант возможен для меня. В ближайшее время решение будет озвучено", - пояснила она, уточнив, что ей предпочтительнее пойти на выборы от избирательного округа, на который она "в состоянии посмотреть со стороны".

Как отмечает НДН-инфо, некоторые студенты сочли провокацией приезд Бутиной в НГУ в свете недавнего скандала с Навальным. Несколько студенток отметили, что вопросов о пребывании Бутиной в Америке задавали "очень мало", зато присутствовавшие на встрече проявили "полную бестактность": вели себя грубо, перебивали Бутину и "орали", выкрикивая: "Мы вам не рады".

"Настроение беседы - полное непонимание со стороны студентов, зачем Бутина приехала. Я опоздала на семь минут, думала, в это время она рассказала о целях присутствия, но, видимо, нет. Нигде не были заявлены цели. Был больше политический настрой со стороны студентов, а Бутина просто приехала рассказать о том, как сидела ни за что. Ну и студенты задали вопросик о цели, спросили, кто ее позвал", - рассказала одна из студенток.