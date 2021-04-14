Владимир Метелкин у здания Басманного районного суда

DOXA / Telegram "Цепь солидарности" у здания Басманного районного суда

DOXA / Telegram

В столице Басманный районный суд назначил два месяца запрета определенных действий редактору студенческого журнала DOXA Владимиру Метелкину. Об этом сказано в телеграм-канале издания. Суд полностью одобрил просьбу следователя о назначении меры пресечения. Чуть позже аналогичную меру пресечения суд назначил журналистке Алле Гутниковой.

Журналисту нельзя будет выходить из дома с 00:00 до 23:59, общаться без письменного разрешения следователя с иными лицами кроме адвоката, а также пользоваться любыми средствами связи, в том числе интернетом, уточняет "Медиазона".

"По сути это завуалированный домашний арест", - сказал сам Владимир Метелкин после избрания ему меры пресечения. Комментарий фигуранта дела опубликовал телеканал "Дождь".

Журналистке Doxa Алле Гутниковой также суд запретил круглосуточно выходить из дома и пользоваться интернетом.

Владимиру Метелкину и другим сотрудникам журнала - Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Алле Гутниковой - предъявили обвинения о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них действия (ст. 151.2 УК).

Уголовное дело возбудили из-за видео DOXA, в котором участники издания обратились к студентам - они призвали не бояться угроз отчислений за участие в митингах. Впоследствии редакция журнала удалила этот ролик по требованию Роскомнадзора.

К суду поддержать журналистов пришли около 150 человек. Полиция подогнала к зданию автозаки.

Журналисты проходят по тому же делу, что и руководитель сети штабов Навального Леонид Волков. Корреспондент "Медиазоны" передавал из зала суда, что, по версии следствия, Волков опубликовал видео "Как нам вытащить Навального из тюрьмы". После этого на фоне возросших обсуждений в соцсетях у сотрудников DOXA возник умысел "на поддержание вышеуказанных призывов и создания собственных публикаций", считает обвинение.

Адвокат от "ОВД-Инфо" Дмитрий Захватов рассказал, что в материалах дела есть показания подростков - однако никто из них не говорил, что посмотрел видео DOXA.

Напомним, в четверг рано утром силовики пришли с обысками к сотрудникам DOXA, а также в офис издания. У журналистов изъяли технику. После этого участников издания повезли на допрос в Следственный комитет. Позднее стало известно, что арендодательница помещения разорвала договор с редакцией. Хозяйка офиса приняла такое решение из-за того, что "полиция устроила бардак и вела себя грубо".