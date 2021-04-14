Пригожин признан потерпевшим по уголовному делу о клевете в посте Леонида Волкова

Пресс-служба правительства России

ГУ МВД по Москве возбудило дело в отношении "неустановленного лица" о клевете в адрес бизнесмена Евгения Пригожина из-за прошлогоднего поста главы региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова в Facebook и Telegram. В нем оппозиционер разъяснял, как понимать аресты многомиллионных сумм на счетах соратников Навального по искам Пригожина.

Отвечая журналистам, которые просили прокомментировать действия бизнесмена, Волков назвал Пригожина "особо опасным преступником, осужденным за многочисленные преступления", и "убийцей", организовавшим убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР в 2018 году.

"Он содержит фабрику троллей и частную военную компанию, ответственную за сотни человеческих жизней и неисчислимые страдания. А еще он жирный тролль, упивающийся пиаром, вниманием и упоминаниями в прессе", - писал Волков.

После этого юристы компании Пригожина "Конкорд" обратились в ОМВД по Савеловскому району Москвы с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ "Клевета". Юристы указали, что "неустановленная личность от имени сторонника Навального начала распространять порочащую информацию, которая не соответствует действительности", пишет связанное с Пригожиным РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу "Конкорда".

Органы дознания в ходе проверки выяснили, что в опубликованных материалах "имеется состав преступления". Пригожин признан потерпевшим по делу.

В постановлении о возбуждении дела, которое цитирует Znak.com, говорится, что "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, соединенные с обвинением Евгения Пригожина в совершении совершении особо тяжкого преступления", были опубликованы "в не установленное дознанием время, в не установленном дознанием месте, при не установленных дознанием обстоятельствах, с не установленного дознанием компьютерного оборудования".

В ООО "Городской центр судебных экспертиз" установили, что во фрагментах публикаций есть "негативная информация, представленная в форме утверждения". В "Конкорде" заявили, что Волкова необходимо допросить, и выразили надежду, что он "будет оперативно привлечен к уголовной ответственности и получит справедливое наказание по совокупности совершенных им преступных деяний". В компании не исключили, что заявления о возбуждении уголовных дел также будут поданы по высказываниям других соратников Навального - Любови Соболь и Владимира Милова.