Соцсеть Facebook заблокировала аккаунт матери Алексея Навального после публикации поста о том, как она посетила сына в колонии

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин Алексей Навальный

Кира Ярмыш / Twitter

Соцсеть Facebook заблокировала аккаунт матери Алексея Навального после публикации поста о том, как она посетила сына в колонии. Об этом Людмила Навальная сообщила в сториз Instagram. Скриншот поста с ее заблокированной страницы опубликовал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Видела сегодня сына. Врачи, которые якобы провели полное обследование, будут гореть в аду, конечно", - пишет мать политика. Она отметила, что Навальный сильно кашляет и "трудно дышит", ощущает сильную слабость, но старается ее не показывать. "И если бы он сейчас выглядел как на первом снимке из Шарите, я бы сочла это за счастье", - написала Людмила Навальная.

Она подчеркнула, что оппозиционер плохо выглядит и чувствует себя не только из-за голодовки, объявленной в конце марта в знак протеста против недопуска к нему врачей, но и из-за последствий отравления "Новичком". "Алексей в очень большой опасности. А требует он всего лишь пропустить в нему врача. Результаты лечения врачами ФСИН я сегодня увидела", - заключила мама политика.

Накануне ФСИН отчиталась, что 6 апреля врачи провели полное медицинское обследование Навального, включая клинико-лабораторные и диагностические исследования. В ведомстве заявили, что ни коронавирус, ни туберкулез у оппозиционера не выявлены, а общее состояние консилиум оценил как "удовлетворительное".

О якобы удовлетворительном состоянии политика ФСИН говорила и после того, как он пожаловался на резкое ухудшение здоровья: сильные боли в спине и потерю чувствительности в ноге. Позже, по словам адвокатов, он начал утрачивать и чувствительность рук.

За месяц с момента этапирования в покровскую колонию Навальный похудел на 15 килограммов, из них половину он потерял еще до начала голодовки. Супруга Навального Юлия рассказала 13 апреля, что он весит 76 кг при росте 190 см, говорит с трудом и во время свидания "кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть".

Администрация колонии грозит ему принудительным кормлением. Сложившаяся еще с советских времен практика свидетельствует о том, что это является одним из видов пытки.