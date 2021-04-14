В присоединенном к РФ Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности и терактов из-за "деструктивной деятельности" США, других стран НАТО, Евросоюза и Украины. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев

Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым Патрушев подчеркнул, что теракты могут быть совершены в Крыму. Кроме того, на полуострове "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки

Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым

В присоединенном к РФ Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности и терактов из-за "деструктивной деятельности" США, других стран НАТО, Евросоюза и Украины. Об этом заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, передает "Интерфакс".

"С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств", - сказал он в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму. Слова Патрушева приводит ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что теракты могут быть совершены в Крыму. Кроме того, на полуострове "сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки.

Николай Патрушев добавил, что действия западных стран направлены на "нанесение ущерба" авторитету и международному имиджу России, а также на "распространение экстремистской и националистической идеологии".

"Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - пояснил секретарь Совбеза.

Напомним, об угрозе терактов в Крыму, которые якобы готовят "украинские боевики", Патрушев заявлял еще в 2015 году.

7 апреля 2021 года Патрушев также выступил с обвинениями в адрес западных стран. Тогда он сказал, что "веские основания" свидетельствуют о причастности США к разработке биологического оружия около российских и китайских границ. По его словам, в прилегающих районах, где расположены биолаборатории, фиксируются вспышки "нехарактерных" для этих мест заболеваний.

Заявления Патрушева звучат на фоне резко обострившейся в конце марта ситуации в Донбассе: Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, сообщая о погибших. На этом фоне Россия стягивает войска к границе с Украиной.

По оценкам аналитиков Conflict Intelligence Team, концентрация войск стала максимальной с периода 2014−2015 годов. Киев утверждает, что речь может идти о 80 000 военнослужащих. Кремль заявлял, что российские власти даже не рассматривают возможность войны с Украиной. При этом пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия может перемещать войска в пределах своих границ "в тех направлениях, в которых считает нужным". Однако в Кремле отметили, что Россия готова вмешаться в происходящее в Донбассе "в случае потенциального повторения человеческой катастрофы", произошедшей в 1995 году в Сребренице в Боснии. Там за несколько дней были убиты более 8 тысяч мусульман.