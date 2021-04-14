Президент России Владимир Путин привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил во время заседания попечительского совета Русского географического общества

Пресс-служба президента России Президент выразил надежду на то, что пандемия коронавируса вскоре отступит, "в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим"

Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин привился вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил во время заседания попечительского совета Русского географического общества, слова президента цитирует "Интерфакс".

Президент выразил надежду на то, что пандемия коронавируса вскоре отступит, "в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим". "Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом", - сказал он. Президент обратился к участникам заседания и выразил надежду на то, что они последуют его примеру и также сделают прививку.

23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, но Кремль не обнародовал ни фото, ни видео этого процесса, ни название препарата, которым привился президент. Еще через неделю Песков заявил, что Путин начнет "весьма и весьма активно передвигаться по стране" после завершения прививочного цикла, а участникам личных встреч с ним больше не придется проходить двухнедельный карантин.

При этом 12 апреля, в 60-ю годовщину полета первого человека в космос, президент РФ Владимир Путин посетил место приземления Юрия Гагарина из космоса в городе Энгельс Саратовской области. Перед визитом президента власти региона организовали двухнедельный карантин в соседнем городе Маркс, арендовав под обсерватор газпромовский санаторий "Нива" за 8,5 млн рублей.

На карантине с 27 марта по 12 апреля сидели "лица, задействованные в подготовке и проведении мероприятий" с Путиным. Им полагалось одноместное размещение, трехразовое питание и медобслуживание. Санаторий на это время закрыли для отдыхающих, а губернатор Саратовской области Валерий Радаев, которому предстояло встречать президента, по официальным сообщениям, вышел на работу после "двухнедельного отпуска".