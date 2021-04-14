Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества четырех пожарных, двое из которых удостоены этой награды посмертно. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля. При этом пожар еще полностью не потушен, борьба с огнем продолжается третьи сутки, а пожарные боятся заходить в ветхое здание.

Cогласно тексту указа, орденом посмертно награждены прапорщик внутренней службы Илья Белецкий, погибший при тушении пожара на "Невской мануфактуре", и лейтенант Константин Старцев, погибший при тушении пожара в Асбесте Свердловской области.

Кроме того, наград удостоились лейтенант Антон Соколов и прапорщик Борис Старковский, пострадавшие при тушении пожара на "Невской мануфактуре".

Как отметили в пресс-службе МЧС России, "трагедии стали невосполнимой утратой для коллег, родных и близких". "Мужество и героизм пожарных отмечен государственными наградами", - добавили в министерстве. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

Пострадавшие при тушении "Невской мануфактуры" пожарные и семья погибшего сотрудника МЧС получат выплаты из резервного фонда правительства Петербурга, сообщила в среду пресс-служба Смольного.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Члены семьи старшего инструктора газодымозащитной службы 64-й пожарно-спасательной части Ильи Белецкого, погибшего при тушении, получат 1 млн рублей. Двум пострадавшим пожарным - Борису Старковскому и Антону Соколову, - выплатят по 500 тыс. рублей, Артему Нестерову - 300 тыс. рублей, передает "Интерфакс".

Пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Петербурге тушат уже более двух суток. В четверг сотрудники МЧС еще не пытаются пройти внутрь сохранившихся стен и тушат здание снаружи, сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Андрей Литовка.

"Пожар еще продолжаем тушить: тлеет в завалах на площади 150 квадратных метров. (...) Внутрь тяжело проникнуть: там нависающие балки и стены, которые могут обрушиться и повредить как технику, так и личный состав. Поэтому делаем все аккуратно, не заходим", - сказал он.

Во вторник утром в МЧС оценивали площадь тлеющих завалов в 500 квадратных метров, поздним вечером в понедельник - в 1000.

Здание бывшей ткацкой фабрики старое, с деревянными перекрытиями. В этом случае тление может происходить долго, поянил РБК исполнительный директор группы компаний "Пожарный центр" Александр Старостин.

"Это здание 1862 года постройки, с деревянными перекрытиями. У него очень большая горючая нагрузка. Произошли массивные обрушения, образовались большие завалы. На проливку и разбор завалов требуется достаточно много времени", - сообщил он.

Эксперт уточнил, что, по его информации, в бизнес-центре находилось в том числе производство лодок, то есть хранилось большое количество пластика, органических растворителей и других пожароопасных материалов.

Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отметил, что в здании уже нет открытого огня. "Сейчас идет тление. Оно может продолжаться достаточно долго - и три дня, и неделю. Никакой опасности это не представляет. Большого возгорания не ожидается, локализация пожара произведена. На месте остается дежурный экипаж, который смотрит, чтобы поменьше дымило. Пожарным там, откровенно говоря, уже и делать нечего, нужны люди, которые будут разбирать завалы, как правило, это делается за счет владельцев", - сказал он.

Пожар на "Невской мануфактуре" начался днем 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м, к тушению привлекли более 350 человек и 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны.

При тушении погиб один сотрудник МЧС - командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий. Пострадали трое пожарных. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами 40-60% поверхности тела. Третьего пожарного в среду выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.

Вечером 12 апреля огонь перекинулся на соседнее здание - хостел на улице Тельмана. Там загорелась крыша на площади 50 квадратных метров.

По одной из версий, причиной пожара был поджог. Здания мануфактуры были включены в "перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". Однако на эту территорию также претендовали застройщики, планирующие возвести элитный жилой комплекс, говорят градозащитники.

Незадолго до пожара МЧС нашло почти два десятка нарушений безопасности в бизнес-центре "Невская мануфактура". Специалисты ведомства провели проверку на территории фабрики в феврале-марте и выяснили, что в здании нет систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, дымоудаления, а также систем, оповещающих о пожаре. МЧС осматривало территорию "Невской мануфактуры", чтобы проверить, устранили ли на фабрике нарушения, которые ведомство нашло еще в феврале 2020 года.

После пожара СК РФ возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Позднее было заведено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). По этому делу были задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.