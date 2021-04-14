Любовь Соболь

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Мировой судья участка N276 Инна Шилободина продолжает рассматривать уголовное дело против Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Обвинение строится на конфликте Соболь с тещей Кудрявцева Галиной Субботиной: несмотря на многочисленные нарушения, прокурор заявил о виновности Соболь, запросив для нее год исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты. О ходе заседания суда сообщает "Медиазона".

Предыдущее заседание в Перовском суде началось около шести часов вечера и прошло без Любови Соболь. В этот раз она была принудительно доставлена в суд приставами, при этом в суде появился новый адвокат по назначению. Представиться, как и говорить с Соболь, адвокат отказалась. Соболь заявила, что адвокат "видимо, будет работать на суд и следствие". В ответ на это адвокат по назначению пригрозила Соболь статьей за клевету. В ответ на просьбу назначить перерыв, чтобы адвокат мог ознакомиться с материалами дела, судья ответила, что адвокат уже ознакомлен. При этом она не назвала адвоката по имени и отказалась представить ее по требованию Соболь.

"Адвокат по назначению со мной не общается, времени на ознакомление у нее явно не было. Я считаю, что адвокат будет работать пристрастно, поэтому заявляю ему отвод", - заявила Соболь, после чего адвокат по назначению, имя которой так и не было названо, была освобождена от участия в процессе и покинула зал заседания.

Между тем прокурор потребовал наложить на Соболь штраф на основании того, что та продолжает снимать происходящее в заседании и транслирует это в прямой эфир. В ответ на это Соболь заявила, что видеосъемка не препятствует проведению заседания."Прокурор так переживает, что его лицо появится в интернете, его родственники и друзья узнают, что он представлял обвинение по сфабрикованному делу в отношении меня - ну извините, надо нести ответственность за свои действия. Я свое лицо не скрываю, мне не стыдно", - добавила она.

Кроме того, при исследовании доказательств некоторые из них прослушать не удалось, а сама Соболь пожаловалась на то, что ей не предоставили возможность увидеть видео-трансляцию из машины, также причисленную к доказательствам.

Адвокат Соболь Владимир Воронин также отметил замечания на протокол опознания.По его данным, следователь задал наводящий вопрос потерпевшей: "Что находится на части лица, не закрытой маской?", на что Субботина сказала, что узнает Соболь по глазам. Между тем сама Соболь заявила, что Субботина говорила "Делай что хочешь, но только отвяжись". "Я считаю, что эта фраза доказывает, что она разрешала проходить в квартиру", - пояснила Соболь.

Также Соболь попросила огласить некоторые листы из материалов дела, включая карточку происшествия, где указано, что скорая помощь потерпевшей не требовалась, объяснения Субботиной, которая говорила, что материальный и физический вред ей не был причинен, а также карточку учета МФЦ по району Новокосино, где указано, что собственником квартиры 37 является Константин Кудрявцев, также указанный как единственный жилец квартиры. Она также обратила внимание на то, что самого Кудрявцева не только не допросили по данному делу, но даже не пытались искать. А на межквартирных дверных ручках и кофте потерпевшей Субботиной не было обнаружено следов ДНК Соболь.

При исследовании видеозаписи, предположительно демонстрировавшей проникновение Соболь в квартиру, выяснилось, что самой записи нет на месте, и ее пришлось ждать долгое время, а саму запись удалось "запустить" только после многочисленных манипуляций. Сама Соболь захотела уточнить, какими словами или действиями Субботина выражала запрет на заход в квартиру, однако не получила внятного ответа и повторила, что Субботина не жаловалась полицейскому ни на какие травмы и не требовала медицинской помощи.

Она также поддержала вызов в суд полицейской Елизаровой, которая снимала показания на месте, и Константина Кудрявцева. Однако судья это ходатайство отклонила, как и ходатайство о допросе экспертов, заключения которых присутствуют в деле. В свою очередь, адвокат Воронин попросил приобщить к делу заключение эксперта Елены Новожиловой, которая заявила о наличии признаков "вербального согласия" на проход в квартиру. После того, как было отказано и в этом, Соболь потребовала отвода судьи.

В ходе прений прокурор вновь заявил, что Соболь проникла в квартиру против воли Субботиной, а также матери и сына Кудрявцевой и применила к ней насилие, сдавив ее руку своей левой рукой, проникла в квартиру и "несмотря на неоднократно высказанные требования покинуть помещение", обошла квартиру, снимая на видео. Таким образом, Соболь причинила Субботиной физический вред, не причинивший вреда здоровью, и нарушила право всех троих на неприкосновенность жилища, "причинив моральный вред". Прокурор запросил для нее год исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты.

В ответ на это адвокат заявил, что обвинение Соболь неконкретизировано, и выносить приговор по этому делу нельзя. По его словам, обвинение изначально искусственно расширило фабулу, а потом "коряво" пыталось доказать, что Соболь пыталась проникнуть в квартиру 38 без согласия проживающих там лиц, хотя в ходе процесса об этом никто не заявил. Он также заявил, что Субботина не препятствовала доступу в квартиру, а Соболь изначально допрашивали как подозреваемую, первоначально не признав таковой. Кроме того, по его словам, потерпевшие фальсифицировали договор найма квартиры между Субботиной и Кудрявцевым, чтобы усугубить вину Соболь. К тому же ни 21, ни 22 декабря ни один из жильцов не сообщал про применение насилия или нанесение вреда.